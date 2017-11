Atlas Chapalita cierra su torneo con excelentes encuentros

En el Atlas Chapalita se jugó durante cinco días el último torneo del año con puntos nacionales de nuestro Estado, en esta ocasión con una puntuación de un torneo de serie 250.

Este es otro apoyo tanto de este club como de la misma Asociación de Tenis de Jalisco en buscar que nuestros jugadores del Estado obtengan más puntos nacionales y así mejorar su ranking sin tener la necesidad de hacer gastos viajando a otros estados.

Si bien no fue muy buena la inscripción, esto lo vemos a lo largo de los últimos torneos, sí podemos observar la calidad de cada uno de los partidos.

En varias ocasiones, cuando estoy viendo los partidos, algunos padres se acercan y me preguntan, ¿hay talento en México?, ¿si hay talento porque no se llega a las grandes ligas? Y les contesto: “En México hay mucho talento, hay excelentes instalaciones, hay dinero para apoyar por parte de los padres, sólo falta salir del país, sacrificar esos lindos momentos familiares, también los del ambiente de cada club, y dejar todo eso y más para aprender a jugar a otro nivel, me refiero al internacional”.

De qué sirve que un jugador o jugadora gane muchos torneos nacionales, si siempre es contra las mismas o mismos jugadores. Cuando salen al extranjero y se enfrenten a un jugador alemán, inglés, italiano, japonés y de muchos otros de otros países, con la sola forma de pensar diferente se puede aprender muchísimo más que seguir ganando acá torneos nacionales.

La lista de jugadores que pongo a continuación, varios de ellos tienen muchas posibilidades de llegar a ser buenos jugadores, pero siempre y cuando sigan estos consejos.

10 años femenil

Monserrat Marrón vs. Abril Cárdenas

12 años femenil

Valeria Uribe vs. Arantxa Lugo

14 años femenil

Karen Verduzco vs. Viviana Gómez

16 años femenil

Regina Canudas vs. Karla Reyes

10 años varonil

Santiago Trujillo vs. Fernando Carrillo

12 años varonil

Juan Martínez vs. Santiago Hernández

14 años varonil

César Palafox vs. Juan Pablo Lua

16 años varonil

Andrés Aceves vs. Joaquín Zenteno

Como podemos observar ya hay varios torneos que las categorías de 18 y 21 no se realizan, eso sí es un foco rojo que hay que estar atentos con lo que está pasando.