Astros podría ir ante Boston y Dodgers enfrentará a Milwaukee

Avanzan las definiciones en cuanto a la disputa del título de campeón de cada una de las dos Grandes Ligas del Beisbol.

En la Americana se cumplieron los pronósticos, que en forma profusa se expresaron en el sentido que uno de los escuadrones finalistas sería Astros de Houston, ya que los texanos del Sur calificaron a tambor batiente como campeones de la División Oeste a la Postemporada, enfrentándose a Indios de Cleveland, un equipo con mediana categorización por su desempeño, por más que consiguió de forma poco azarosa el banderín de la División Central, cumpliéndose la prospectiva al consumar Astros la barrida a Cleveland ganando la Serie Divisional por 3-0.

Labor destacada en el serial entre Astros y Cleveland tuvo el joven serpentinero mexicano José Roberto Osuna Quintero, ya que el chamaco sinaloense participó en los dos primeros cotejos tocándole cerrarlos con broche de oro, luciendo dominante desde la lomita de las responsabilidades, reiterando su calidad y valía para su escuadra, dejando claro que ha sido afortunada la organización texana al haberlo adquirido de los Azulejos de Toronto tras la severa sanción que sufrió a consecuencia del incidente extradeportivo en que fue incriminado y del cual salió avante legalmente, más le costó dejar de jugar en Grandes Ligas por 80 juegos, habiendo resurgido exitoso de ese difícil trance, siendo ahora un sólido pilar para Houston.

En el otro campo de batalla por ir a la final de la Americana, el duelo entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, la serie marcha estando marcada la superioridad de los patirrojos bostonianos más como es el béisbol, realmente el Rey de los Deportes, no hay nada escrito, de tal manera que los mulos del Bronx pueden aún sorprender y ganar los últimos cotejos, sin menoscabo de seguirse marcando como favoritos a los Medias Rojas en razón del empaque que muestran y haber culminado la agenda regular del certamen como el conjunto más sólido al haber logrado el mayor número de victorias de entre los 30 equipos que militan en ambas Ligas Mayores, de ahí que todo puede suceder, sea que hoy concluya la serie y Boston se corone en patio ajeno, humillando a los neoyorquinos y evitando desahogar el posible quinto y último encuentro en el Fenway Park, o que los de la Gran Manzana reaccionen y se lleven los dos últimos juegos dejando tendidos en su campo a los eternos rivales. Hay que señalar que los momios están a favor de Boston para verse así las caras ante Houston en la serie por la corona del nuevo circuito. Astros espera ya cómodamente al ganador de esta serie, con la ventaja del mayor descanso y el menor estrés.

Es de recordar que en tanto Houston tiene en sus filas como elemento muy importante al pitcher sinaloense Roberto Osuna, gozando de toda la confianza del Manager A.J. Hinch, el timonel de Yankees Aaron Boone no confió en las habilidades del lanzador veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín, pues no lo concitó en el roster especial de 25 peloteros llamados a participar en esta serie contra Boston, y así fue también como en el cuartel de los bostonianos decidieron no contar con los servicios del serpentinero sonorense Héctor Velázquez Aguilar, de ahí que al menos en esta etapa, en la contienda final por el gallardete del joven circuito sólo estará jugando un beisbolista mexicano y ese es Roberto Osuna.

En cuanto a la serie para definir los finalistas por el título en la Liga Nacional, se cumplieron los pronósticos habiéndose alzado los Cerveceros de Milwaukee tempranamente con el triunfo en la contienda ante los Rockies de Colorado, ganándose por barrida, pues como es historia los vencieron apabulladoramente en los dos primeros cotejos desahogados en la urbe cervecera y acabaron con las aspiraciones de los rocallosos humillándolos al derrotarlos en el tercer cotejo en el Coors Field de Denver. Con Milwaukee lució bien el experimentado lanzador relevista corto coahuilense Joakim Soria, quien seguramente seguirá siendo utilizado en la serie por el campeonato de la Nacional.

Y en el otro serial, también se cumplió el augurio casi mayoritario en favor de los Dodgers de Los Ángeles, ya que los californianos del Chavez Ravine se llevaron el serial al vencer en los dos primeros cotejos realizados en la gran urbe angelina a los Bravos de Atlanta, luciendo bastante muy superiores los californianos sobre los de Georgia, más debiendo batallar los Dodgers un poco más para ganar la serie a los Bravos que lo poco esforzados como se vieron los Cerveceros aplicando la barredora a los Rockies, pues los muchachos de Atlanta lograron ganar el juego del honor llevándose el tercero de la serie jugado en su casa, el Sun Trust Park, cayendo vencidos en ese mismo escenario en el cuarto cotejo y así definirse el serial a favor de Dodgers que se habrán de enfrentar por la corona de la Vieja Liga a Milwaukee en un encontronazo de pronóstico reservado. Los Dodgers no tienen por ahora a ningún pelotero mexicano en su roster activo, de ahí que el único paisano jugando la Final en el anciano circuito será Joakim Soria con Milwaukee.