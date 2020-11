Así habló Zaratustra

Es el título del libro escrito por Nietzsche, pero ahora lo utilizo en referencia al pueblo norteamericano, que habló y fuerte, en las recientes elecciones presidenciales, deshaciéndose de Trump y su legado de división, odio y mentira. Procedo a enumerar los principales logros de la efímera presidencia trumpista:

Fomentar el racismo extremo y cobijar a los supremacistas blancos.

Burlarse de personas con capacidades diferentes.

Insultar a reconocidos jugadores afroamericanos de fútbol, por protestar contra el racismo. (you are fired, sons of &%*!^*¨>)

Evadir descaradamente su obligación de pagar impuestos, declarando la insultante cantidad de 470 dólares. En más de 10 años.

Acosar impune y sexualmente a más de 30 mujeres y festinar dicha actitud con sus colegas de pachanga.

Negarle toda validez a la ciencia en materia de pandemia y calentamiento global.

Insultar públicamente a Jefes de Estado europeos y otros, sin justificación, antagonizando a los aliados tradicionales.

Convertirse en lacayo de dictadores como Putin, Erdogan, Duterte, Kim Jon Un y otros.

Desertar del Tratado de la Cuenca del Pacífico.

Hacer negocios ilegalmente, a través de su familia, aprovechando el cargo presidencial.

Ignorar y despreciar a las víctimas de la violencia racial.

Manipular descaradamente la pandemia para obtener beneficios políticos y así asegurar su reelección.

Rodearse de sicofantes y corifeos convertidos en yes men, amenazando a sus colaboradores que lo contradijeran y expulsándolos de su trabajo.

Haber enjaulado a más de quinientos infantes cuyos padres fueron detenidos como migrantes ilegales.

Ganar el premio Guinness del más mentiroso del planeta.

Insultar a los militares al decirles losers y suckers (perdedores e imbéciles), y quedarse callado ante la ignominia del pago ruso de un millón de dólares por soldado norteamericano muerto.

Salirse del Acuerdo antinuclear con Irán.

Con tales logros no es sorpresa la euforia de los norteamericanos, que ante el triunfo de Biden, salieron jubilosos a danzar en las principales ciudades del país, demostrando así su rechazo total a su actitud nefasta.

ATALAYA

Universidad vs. fundamentalismo

Por Sergio López Rivera

El concepto fundamental de la Universidad es precisamente la universalidad del conocimiento y la apertura mental hacia todas las formas de pensamiento, conocimiento y experimentación, ciertamente bajo las reglas más generales de la ética y el discernimiento de dichos conceptos. No es posible que concibamos a la universidad como un círculo cerrado donde únicamente se impartan conocimientos cerrados y limitados a concepciones prejuiciadas y fanatizantes. Es por ello que en el conocimiento en general, debemos tener la mente abierta y no encerrada en conceptos fundamentalistas. Lo anterior no quiere decir que las Universidades deban aceptar indiscriminadamente todo tipo de teorías y conceptos filosóficos o morales, sin analizarlos estrictamente y debidamente comparados con la filosofía y objetivos trascendentes de la propia Universidad. Pero precisamente la única forma de acercarse a la verdad es conociendo y ampliando ese conocimiento para poder analizar y comparar las diferentes corrientes de pensamiento con los fundamentos de la propia manera de pensar.

No podremos debatir o contrarrestar a las formas de pensamiento ajenas que ataquen a nuestro propio concepto, si no las conocemos y las analizamos objetivamente. De ese intercambio puede enriquecerse la propia concepción de las cosas y así es como ha avanzado la humanidad, dentro de la tolerancia y aceptación del hecho que otros pueden pensar distinto a nosotros mismos. No es válido atacar artera y calumniosamente a personas y Universidades, por el solo hecho que permiten que en su seno se expongan teorías o conceptos que en la misma se consideran equivocados o dañinos. El permitir que se ventilen esos temas no es ni complicidad ni aceptación de los conceptos que no compartimos, es simplemente la forma civilizada y decente de tener una discusión normal y positiva entre personas pensantes y de criterio abierto. El estudiar a Marx, Freud, el nazismo y otros crímenes de la historia, no implica que los estemos aceptando o festinando. Negarse a ese estudio Universalista, es fanatismo y fundamentalismo que deriva en la dictadura del pensamiento y la acción.

FILOSOFÍA COTIDIANA

¡El colmo de la mentira!

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

Desde tiempo inmemorial, a Rubén Muñoz Álvarez -Presidente del actual XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur- se le ha conocido, en la chorcha cotidiana, como “el Mentirillas”. Pero -ahora sí- se pasó de la raya.

En días pasados, tuvo a bien inaugurar una magnífica plaza, entorno al icónico monumento “Puerta de La Paz”, en el acceso norte de la ciudad (Popularmente conocido como “Cola de Ballena”). Todo bien, hasta ahí; pero no se podía quedar sin ataviarlo con una muy lamentable mentira, que en lugar de exaltar la memoria y obra política de a quien pretende y admira; lo denigra e injuria.

Según la casi docta Wikipedia, el término “mentira” tiene varios usos en el lenguaje y se aplica a niveles diferentes, por ejemplo al de la comunicación (cuando uno busca engañar con sus palabras), o al de las actuaciones (cuando uno finge algo contrario a lo que siente o a lo que es).

Desde principios de marzo del presente año, a través de un mutuo amigo, me permití hacerle llegar un texto con la génesis de dicho monumento, mismo que se gestó mucho antes de que Antonio Wilson (QEPD), fuese siquiera candidato a alcalde de La Paz. Y ahora Rubén nos cita que “el monumento más importante de la ciudad… honra su memoria, por haber sido quien tuvo la idea y la visión de hacer esa escultural simbología de lo que es hoy La Paz…”

Reproduzco para ustedes, mi texto de marzo 2020: “En 1989, el H. VI Ayuntamiento de La Paz, bajo el patrocinio del Fideicomiso Ciudad el Recreo La Paz (Fidepaz) convocó a un certamen para el diseño del monumento que identificara el acceso principal a nuestra ciudad capital de Sudcalifornia, mismo que se denominaría “Puerta de La Paz”.

“Se presentaron 14 proyectos de gran calidad, de los cuales, 11 eran especialmente atractivos; resultando ganador, por amplia mayoría, el diseñado por Efrén Olalde Sánchez; recibiendo un cheque con su premio, de manos del entonces Gobernador de BCS, Lic. Víctor Manuel Liceaga Ruibal (QEPD), Presidente del Consejo de Fidepaz, en Sesión oficial del mismo (según consta en la foto que le acompañé al texto); en la cual figuran con ambos, el Ing. Alfonso González Ojeda (recientemente fallecido), entonces Secretario de Desarrollo y vicepresidente del Consejo, y el suscrito, Director General y Delegado Fiduciario”.

“El monumento se empezó a construir a mediados de 1989, a cargo de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del estado, cuyo titular era el Arq. Francisco Orozco Hernández, y el responsable de la obra, el Arq. Felipe Avilés García (QEPD); siendo inaugurado el 3 de mayo de 1990, por el Prof. Carlos Hank González (QEPD), Secretario Federal de Turismo; el propio gobernador Liceaga, y el Lic. Antonio Wilson González (QEPD), Presidente del VII Ayuntamiento de La Paz”.

“La alegoría del monumento simboliza dos aves (palomas o gaviotas) que se unen en vuelo, formando la cola de una ballena, que se sumerge en el mar; ello bajo un gran arco que representaría la “Puerta de La Paz”. Originalmente no se consideró conveniente la construcción del arco, pues la carretera de acceso a la ciudad, era de sólo dos carriles, sin que existiese aún el proyecto definitivo para la ampliación de la misma. (Cuentan que años después, insistió tanto Efrén Olalde, ante el gobernador Leonel Cota, que para quitárselo de encima, le completó su diseño con el pequeño arco que ahora tiene). La idea original, era que el arco fuese mucho mayor, abarcando el ancho de las carreteras, para que constituyese una auténtica puerta a la capital”. (Hasta aquí el texto).

Como citaba en un principio, ésta sí que es el colmo de una mentira: Decir que el “Monumento Puerta de La Paz” fue idea de Wilson, es de lo más absurdo... A Toño Wilson, le tocó en suerte la sorpresa de participar en la ceremonia de inauguración, porque acababa de llegar a la alcaldía; pero ni él ni su cabildo tuvieron NADA que ver con su creación, diseño y construcción. Y a Rubén le consta su gran mentira, pues era el secretario particular, del entonces flamante alcalde debutante.

MERCADOTECNIA

Tranquilidad

Por Carlos Cortés Vázquez

Parece un lujoso bien que todos anhelamos con aparente facilidad, pero que ahora tiene obstáculos con una frontera de más de tres mil kilómetros al Norte y otra breve al Sur con interminable corriente migratoria de insuficiente ocupación.

Por muchos años Estados Unidos constituyó un ejemplo de próspera tranquilidad con dominio en la economía mundial, gracias al equilibrio político; ahora quebrantado por elecciones que heredan diferencias insuperables dificultoso, cualquiera que sea el resultado.

La Economía no alcanza a dar la tranquilidad propuesta en el Tratado de Comercio -TECM-, cuyas vertientes habrían de otorgar beneficios con inversión y ocupación a mano de obra mexicana mejor calificada en el concierto internacional.

A todo lo anterior se agrega el proceso de elecciones el próximo junio, con diferencias al interior de partidos con grupos dispersos ansiosos de Poder.

Dios nos guarde de la discordia.



