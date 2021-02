Arrebato populista

A los gobiernos populistas “de izquierda” no les gustan los modelos económicos liberales porque como premian el esfuerzo, la diferenciación y la mejor asignación de los recursos, obligan a los actores económicos a hacer uso continuo de sus capacidades que, al ser desiguales, generan importantes diferencias económicas y sociales, pero además, cuando los entes económicos saben que han dado todo de sí, se vuelven exigentes y no aceptan que quienes los gobiernan sean ineficientes, lentos e incompetentes.

De acuerdo con lo anterior, en el liberalismo no hay espacio para los populistas que pretenden controlar a las masas sin dejarlas reflexionar, es por eso que quienes quieren hacerse del control político de ese tipo de sociedades se ganan su simpatía ofreciendo el oro y el moro en combate a la corrupción, justicia social, salud pública y bienestar para todos, pero más temprano que tarde la realidad se impone y demuestra que no alcanzan los recursos para lograrlo.

Como resultado del control político mencionado, poco a poco se va ideologizando a las masas, se caen los estándares educativos y se llenan sus contenidos de conceptos que dividen a la sociedad y la acaban polarizando.

Todo esto que llena las páginas de los libros de texto de países con regímenes dictatoriales y socialistas no es nuevo, pero en México se está incrustando a pasos agigantados y lo empezamos a ver normal.

Es así como hace dos años nos quedamos en buena parte del país sin gasolina y enfrentamos por primera vez en el México contemporáneo racionamiento de combustibles, también las madres trabajadoras se quedaron sin guarderías para sus hijos, los niños con cáncer ya no tuvieron medicinas, quienes se atendían en el Seguro Popular enfrentaron el desamparo, se dejó de dar mantenimiento a buena parte de la infraestructura pública y con ello han venido incendios, apagones y baja calidad en los servicios públicos.

El cambio no para ahí, con tal de seguir con el control político se ha echado mano para las próximas elecciones de todo tipo de candidatos no aptos para el cargo, lo importante es que la gente los reconozca para que vote por ellos, ya sean artistas, luchadores u otros deportistas, no importa que no sepan a lo que van, no tomarán decisiones, sólo accederán a lo que el titular del poder central les imponga. El voto está garantizado, por eso se paga tanto en los “programas sociales”.

El país del esfuerzo en que creímos se nos fue de las manos. Lo que viene es todavía peor, apenas vamos empezando.

ATALAYA

Identidad, pertenencia y pandemia

por Sergio López Rivera

Situaciones como la que se está presentando a nivel mundial, como es la actual crisis de la expansión mundial del coronavirus, nos debe obligar a reflexionar sobre el sentido de identidad y pertenencia de todos y cada uno de nosotros, en cuanto a la familia, la nación y la sociedad en las que estamos viviendo esta crisis que, indudablemente, deberá resultar en nuestro crecimiento personal y como integrantes de esos conceptos tan fundamentales y torales, que lamentablemente el mundo mediático y electrónico en que se está convirtiendo el universo del ser humano, están perdiendo valor y sentido para las nuevas generaciones.

Ya conocedores del tema, están reflexionando que esta tragedia humana es la peor que se ha vivido por todo el mundo en los últimos 100 o 150 años, lo que la convierte en un parteaguas y un antes y después de la misma. Como en su momento debieron serlo las plagas del cólera, la peste negra y otros tantos eventos que ha sufrido la humanidad.El hecho que debemos encerrarnos en nosotros mismos y evitar contactos cercanos con nuestros prójimos y con los integrantes de la familia para protegernos del contagio, nos obliga revalorizar estos lazos tan dados por hechos sin la menor reflexión y reorientar nuestras prioridades hacia los valores y los principios que deben regir nuestra relación en todos los órdenes de la vida humana, de forma que tengamos un nuevo concepto de la escala valoral de los mismos y regresemos a lo fundamental de la existencia humana, que es la armonía de todos y cada uno de nosotros con el resto de la humanidad y con nosotros mismos y de igual manera, tomemos conciencia de la precariedad de todos nuestros afanes, ilusiones y proyectos, que sin el fundamento de lo humano, carecen de cualquier sentido.

FILOSOFÍA COTIDIANA

A cierta edad…

por Uriel Eduardo Santana Soltero

Hermoso poema de Kiara di Luna: una loa a eso que se aprende, sólo con la edad. Y, a Dios gracias, sumar años -por muchos que sean- no es cuestión de carga excesiva, sino mayor oportunidad para aprender y disfrutar la vida. A una cierta edad, quizá se piense que contamos con menos amigos, porque muchos, lógicamente, se han quedado en el camino; pero también esos rumbos y ocasiones, nos han retribuido con la rica cosecha, de nuevos amigos. ¡Un verdadero tesoro!... Nos han ayudado a crecer y también, en no pocos casos, nos han permitido servirles de apoyo o cuando menos de escucha, para opinar, si se es requerido o conservar sus confidencias, en discreto silencio.

Respiramos con más calma, pero no por cansancio habitual, sino para meditar, razonar y dejar huella, en lugar de sombras furtivas o escombro en el sendero. Abrazamos aquello que nos brinda equilibrio, físico y emocional, sorteando obstáculos y procurando éxitos. El amor, ese afecto sincero y puro, se atesora y comparte con selecta sobriedad, sin egoísmo, caprichos, ni derroches ya imposibles. Y la soledad -sabia y asertiva- nos enseña a disfrutarla: a repasar -casi, casi, a revivir- esos mejores momentos que ha grabado a cincel, nuestra memoria; saboreándolos en una buena copa de vino añejo, mientras entrecerramos los ojos y disfrutamos la tarde.

La vida nos ha enseñado que, “a cierta edad…” ya no hay prisas, sino ocasión para acomodar las ideas con calma. Aprendimos de los fracasos y desencantos, a ser más sensibles y “menos perfectos”; más humildes, menos ambiciosos y más humanos…

Álvaro Cisneros, compañero en la página de Benedetti, nos recuerda el fino estilo poético del maestro Manuel Gutiérrez Nájera, con este fragmento que nos viste “De Blanco”: Alma, vida, ánimo y pensamiento…

“Entremos al templo: la hostia fulgura; de nieve parecen las canas del cura, vestido con alba de lino sutil; cien niñas hermosas ocupan las bancas, y todas vestidas con túnicas blancas, en ramos ofrecen las flores de abril. Subamos al coro: la virgen propicia, escucha los rezos de casta novicia, y el cristo de mármol expira en la cruz; sin mancha se yerguen las velas de cera, de encaje es la tenue cortina ligera que ya transparenta del alba la luz.

“Ya salta del lecho la joven hermosa y el agua refresca sus hombros de diosa, sus brazos ebúrneos, su cuello gentil. Cantando y risueña se ciñe la enagua, y trémulas brillan las gotas del agua en su árabe peine de blanco marfil… ¡Oh tímida virgen! ¡Oh casta vestal! Tú estás en la estatua de eterna belleza; de tu hábito blanco nació la pureza, ¡al ángel das alas, sudario al mortal!

“Tú cubres al niño que llega a la vida, coronas las sienes de fiel prometida, al paje revistes de rico tisú. ¡Qué blanca mi amada, qué blanca eres tú! En sueños ufanos de amores contemplo, alzarse muy blancas las torres de un templo y oculto entre lirios abrirse un hogar; y el velo de novia prenderse a tu frente, cual nube de gasa que cae lentamente y viene en tus hombros su encaje a posar”.

“A cierta edad…” los blancos lucen más puros, los colores más vivos… los breves instantes se enlazan festivos, con la eternidad.

MERCADOTECNIA

Evolución o revolución

por Carlos Cortés Vázquez

Dependiendo de circunstancias de cada tiempo el ser humano padece cambios negativos; la actual pandemia es uno de ellos a lo largo de la historia que algunos pensadores comparan con los hechos ocurridos con la Revolución en 1910 prolongada por 20 años.

Ahora la lucha es por medio de la ciencia mundial con esfuerzo por encontrar remedios precautorios y comprensión del ser humano; en México no existe distingo alguno y anuncio del restablecimiento de salud aún se ve lejano y por lo mismo exige disciplina con seguimiento a las recomendaciones dadas por las autoridades.

Hasta el presente sobran cifras cuantiosas que comprenden desde hospitales hasta defunciones causadas por el cuidado oportuno y unánime.

Dios nos guarde la discordia.

