¡Arranca la carrera por la Presidencia 2024!

Pudiera parecer una sinrazón -luego de que apenas llevamos cuatro meses y medio de las últimas elecciones federales-, pero ante las evidencias, es imperativo estar pendientes de los movimientos que se han empezado a dar en el ajedrez político de nuestro país, con “jugadas” diferentes a las que hemos vivido en otros cambios de sexenio, pero que en esencia son iguales, pues lo que las impulsa es la ambición por el poder que va acompañado de riqueza económica (que no espiritual).

Desde hace décadas he sostenido en diversos foros y por escrito en este y otros espacios de comunicación masiva que lo que está de por medio en los cambios sociales y políticos en realidad tiene como esencia los miles y hasta billones de pesos y dólares que involucran a los mismos, con independencia de que se lleven a cabo procesos electorales y de otro tipo, así como de ideologías -cualquiera que sea o se entienda con esta expresión-, o partidos políticos, pues al final la naturaleza de estos es la misma: power and money are their truth.

Evidencia de este arranque es que no obstante que aún no toma posesión de la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, tanto él como su grupo cercano ya iniciaron sus estrategias para posicionarse pública y políticamente en busca de la candidatura para el 2024 -si es que éste se los permite-, y entre los más evidentes “tiradores” se apuntan Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, aunque de ninguna manera quiera decir que AMLO esté dispuesto a entregar el poder, pues no se descarta que tenga preparada alguna “sorpresita” a juzgar por sus antecedentes bolivarianos, ya sea a través de una nueva candidatura o de interpósita persona.

No es poca cosa la propuesta de Ricardo Monreal Ávila el proponer la desaparición -podría quedar en disminución, si nos va bien- de las brutales comisiones que se cobran en nuestro país por parte de todas las “instituciones bancarias” autorizadas. Y aunque se le pueda calificar como “jugar para la tribuna”, la verdad es que se trata de un acto de justicia propuesto hace años por el entonces gobernador del Banco de México, el priista Guillermo Ortiz Martínez, quien les sugirió a los banqueros dejaran de “sangrar” a la sociedad mexicana.

Se trata de un verdadero abuso, pues de todo y por todo cobran y no garantizan nada -robos, tarjetas clonadas, empleados fraudulentos, mafia organizada- las tasas impositivas más altas del mundo (son 19 comisiones las más abusivas).

APUNTE

Mientras tanto, el servicio de mal en peor, con decirles que hasta los empleados bancarios están frustrados porque no pueden hacer nada personalmente, todo debe de ser por teléfono y resulta imposible poder acceder “a las opciones” que resuelvan el descontento de los usuarios.