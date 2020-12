Aristóteles Sandoval, el factor para el retorno de Charros a Jalisco

Para el retorno del beisbol profesional a Jalisco, después de un largo ayuno de casi un cuarto de siglo, fue sin duda factor fundamental el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, siendo muy claro que de no haber existido su ánimo y voluntad positiva para que esto fuese una realidad no hubiera ocurrido.

Luego entonces, la gran afición mexicana, especialmente la del Pacífico-Norte, y nuestra Etidad le deben un gran reconocimiento a ese indudable promotor deportivo que fue Aristóteles, ya que no obstante -y siempre lo dijo así-, su gran pasión fue el fútbol, no dudó en responder favorablemente a la petición que al respecto le hiciera el emprendedor Salvador Ramiro Quirarte Villaseñor, quien al contar con la disposición del mandatario tuvo el hálito para llevar adelante los trámites, el cabildeo y lograr la adquisición de la franquicia de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que tenía como sede en ese entonces a la pequeña ciudad de Guasave, Sinaloa.

Y fue así, tras lograrse la concertación para la adquisición de la franquicia por parte del reducido entonces grupo empresarial encabezado por Quirarte Villaseñor, que posteriormente se generó la tarea de consolidar a la franquicia ya ungida como Charros de Jalisco a efecto de materializar el anhelo para lo cual hubo de pactar el uso de un elefante blanco construido como estadio de atletismo para los Juegos Panamericanos de 2011 y que tras esa celebración deportiva se mantuvo casi en abandono con innumerables deficiencias y necesidades de mantenimiento y de remozamiento, debiendo convertirse primero en forma temporal en instalación deportiva para el juego de pelota, pero que gracias al éxito de la organización beisbolera se logró que se preservara como estadio de beisbol concesionado por un plazo amplio a Charros de Jalisco para que lo tuviera en exclusiva para la práctica del rey de los deportes y acondicionándolo para convertirlo en un parque de pelota de clase mundial con una inversión que en seis años ronda cerca de 200 millones de pesos para ser lo que existe hoy, un inmueble certificado para albergar competencias internacionales del máximo nivel como lo han sido el Clásico Mundial de Beisbol en 2017,el Preolímpico Premier12 en 2019, la sexagésima edición de la Serie del Caribe y además para la organización de juegos de Grandes Ligas tanto de pretemporada como de campaña oficial.

Además, habrá que dejar constancia de lo que ha significado para la Entidad el impulso que el ex gobernador Sandoval Díaz dio para el regreso del rey de los deportes y que tiene que ver con la derrama económica que ha representado el éxito del equipo Charros que al paso de los años se ha consolidado con su famosa charromanía generando una gran afición y que además del éxito deportivo ha logrado encajar socialmente en la comunidad al grado tal que la afluencia de público en el estadio casi se equipara, durante los cuatro meses en que se desahoga, con el número de aficionados que acuden al Estadio Akron de las Chivas en la Liga de futbol profesional mexicana.

También es de resaltar la derrama económica que ha significado la presencia de público proveniente de otros lugares al utilizar hotelería y servicios gastronómicos, así como las mejoras que se han realizado en el entorno habitacional del propio estadio, y mayormente importante el fomento al deporte en general y al béisbol particularmente entre jóvenes y niños.

Así pues debe haber gratitud para la encomiable actividad que en apoyo al fomento del beisbol generó Jorge Aristóteles Sandoval, razón por la cual, justo y necesario será en el momento más oportuno el béisbol jalisciense le rinda un merecido homenaje.

