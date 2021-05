¿Aprobado o reprobado?

La agencia de noticias Associated Press (AP) y el National Opinion Research Center (NORC) -organismo no lucrativo creado en 1941 por la Universidad de Chicago enfocado en asuntos públicos y de medios- este lunes dieron a conocer los resultados que hicieron sobre la aceptación del Presidente Joe Biden después de los primeros 100 días en la Casa Blanca. El resultado muestra que 63 por ciento de los estadounidenses aprueban su gestión.

Pero cuando se refiere a la manera como ha manejado el asunto de la crisis de la pandemia, 71 por ciento le dan el visto bueno, incluyendo al 47 por ciento de los republicanos, lo que son extraordinarios números. A pregunta expresa de cómo va el país, el 54 por ciento de los estadounidenses son de la opinión que van por buen camino.

Los números de la encuesta tienen mucha credibilidad, ya que se refleja en la sociedad la estabilidad que se tiene -a pesar de una crisis económica provocada seriamente por la pandemia- y la manera como se van resolviendo los obstáculos para estabilizar al país.

Sin embargo, llama la atención lo que sucede con los resultados de otras encuestas de mandatarios en el mundo, que es difícil asimilar por las circunstancias en que están involucrados y las diversas reacciones sociales en su entorno. En la última encuesta Mitofsky (México) del mes de Marzo sobre los presidentes mejor aprobados por sus conciudadanos, aparece en el primer sitio Nayib Bukele de El Salvador, cuando según los últimos acontecimientos en ese país centroamericano desde hace meses se viene hablando de autoritarismo y -ahora- de dictadura, con un gran sector de la población que se opone el rumbo que se está tomando.

En la misma encuesta, pero en lo que se refiere a los mandatarios de América -por supuesto Bukele es el número uno- el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aparece en el quinto lugar como mejor aprobado. Por otra parte, en la encuesta nacional correspondiente al mes de Abril la aprobación de AMLO es del 61 por ciento.

Y uno se pregunta, con tantas manifestación de oposición que se perciben, con tantos cuestionamientos al proyecto de país que se tiene y con tantas dudas sobre la verdadera intención de quien dilató 18 años en llegar a portar la banda tricolor, ¿cómo es posible que tenga esa aprobación?.

La respuesta puede ser muy sencilla y comprensible. López Obrador se ha dedicado a hablarle no a la clase media, no a los ricos, ni a los empresarios o a los sectores de poder. Su mensaje va a la base popular, a quienes durante décadas se vieron ignorados, que fueron engañados por las promesas de cambio y progreso. Hoy, aunque ya pasaron dos años y no hay cumplimiento a muchas de las promesas, en esa base ciudadana tiene aún una esperanza de que no se regrese al pasado y que no sea lo mismo de siempre. Aunque por lo sucedido hasta el momento, no será lo mismo de siempre, sino posiblemente peor. ¿Usted, qué opina?.

