Anticorrupción y 5to. Informe

Hoy que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval rinda su quinto, y prácticamente último informe de resultados, muy poco tendrá que decir de lo logrado en materia de castigo y combate a la corrupción, la principal demanda de las generaciones de hoy de jaliscienses y mexicanos.

En descargo, podrá decir que en su administración inició la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, que coincide hoy con la gran tarea que han realizado los y las cinco notables que forman el Comité de Participación Social para seleccionar a los funcionarios que darán vida a este modelo institucional, que cuenta por primera vez con un componente ciudadano que da la esperanza de que por fin se pueda combatir la impunidad.

Habrá que reconocer que el Poder Ejecutivo y en particular la postura de Aristóteles, aunque tardía y accidentada, aportó la cuota de voluntad política que junto con el Congreso, atendieron por fin la creciente demanda social de combatir el pacto de impunidad vigente al romper con la lógica de los cuates y las cuotas para estas designaciones. Se dieron así los primeros pasos para desmantelar la trama corrupta que por décadas gozó de una fiscalización a modo, y a la que los sectores más rancios de la clase política y gubernamental se resistían a poner fin.

El reto del SEA será poner fin a la burocracia y tortuosos procesos que lejos de querer llamar a cuentas a quienes medran de los presupuestos públicos parecen solaparlos y protegerlos

El reto del SEA será poner fin a la burocracia y tortuosos procesos que lejos de querer llamar a cuentas a quienes medran de los presupuestos públicos parecen solaparlos y protegerlos. Su tarea será que no vengan más gobiernos, que como el de Aristóteles, justifique que denunciaron la corrupción con decenas de expedientes que el Poder Judicial nunca consideró suficientes pese a las múltiples evidencias de desfalcos en todos los niveles de Gobierno.

PLÁCEMES

No puedo dejar de agradecer públicamente a Carlos y Juan Carlos Álvarez del Castillo por la invitación para iniciar en las páginas de EL INFORMADOR la nueva época de Radar, con la edición 1617 de esta columna. Gracias también a mis colegas de esta casa editorial Diego Petersen, Jorge Verea y Eliseo Mora. Mi agradecimiento a los y las amables lector@s que me han acompañado hasta aquí y un saludo festivo a los fieles suscriptores y lector@s de este centenario diario tapatío con quienes me encuentro hoy. Mi agradecimiento siempre a todos por tan cálida bienvenida.

jbarrera4r@gmail.com