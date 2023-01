Andrés, te estás preparando para tu relevo presidencial

El 2024 se acerca a pasos agigantados, por eso desde hace buen tiempo, Andrés, ya ocupas gran parte de tu tiempo y energía en promover a tu nuevo sucesor, por lo que destapaste a tus posibles candidatos presidenciales, a los que te diriges con un mote que consideramos una falta de respeto para los precandidatos, ya que es una majadería el llamarlos “las corcholatas”; les dices tus hermanos y que los amas, pero no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados.

Por lo pronto insistes en tu famoso “Plan B” para debilitar a las autoridades electorales INE y TRIFE, que dan fuerza al Gobierno en su papel de organizadores de los comicios, quedándote con el padrón de electores y quitándole el presupuesto suficiente para la instalación de casillas, lo cual sería un golpe directo a la democracia. Ya empiezas a temer el no llegar a tener el triunfo y quieres asegurarlo para tu partido, al que vemos no como partido ya que es un movimiento de un solo hombre que eres tú, ya que no has dejado crecer a ninguno de tus colaboradores, sólo has conducido a esta nueva recta final a tus candidatos, que como en los viejos tiempos decidirás por dedazo quién será la “corcholata” triunfadora.

La sociedad civil en su intento por defender al INE, institución que nos ha costado a los mexicanos construir más de 30 años y que fue creada para quitarle al Gobierno el control de las elecciones para terminar con los fraudes que existían antes del INE y asegurar unas elecciones libres. La sociedad realizó una movilización en su defensa que te ha dolido en el alma, pues nunca pensaste esa respuesta de los ciudadanos y que por lo pronto el próximo 26 de febrero se repetirá la marcha, con el fin de seguir defendiendo al Instituto.

Con la llegada del INE se pudo ver la alternancia en nuestro país, teniendo ya presidentes de los partidos más importantes, que no supieron dar lo que México esperaba, pero tenemos la esperanza que hayan aprendido de sus errores y corrijan el rumbo; recuerda que el INE te dio la seguridad de tu triunfo y gracias a él te encuentras dónde estás, dándole a tu partido en las elecciones posteriores la gubernatura en la mayoría de los Estados, respetando y asegurando dicha transición en completa paz, no como en las que tú participaste que sólo reconociste los resultados hasta que tú fuiste el triunfador.

Después de tener a una oposición partidista indecisa, por fin se pusieron de acuerdo y se unieron, formando un solo frente, al cual creo se debe incluir a otros partidos, por lo pronto a Movimiento Ciudadano, ya que con una fuerza unida es como se pudiera ganar la elección del 2024. Para esto se tendrá que definir y acordar el método de selección de candidatos, en donde la ciudadanía sea quien tome las decisiones, para lo cual deberán tener mesas de trabajo para abordar los temas de programa de Gobierno, ya que el fin es postular al mejor candidato y que sea competitivo, ya sea de uno de los partidos que forman la unión de “Va por México” o no pertenezca a ninguno de ellos, pero que sea el resultado de un proceso democrático y organizado por la sociedad civil, para lo que se requiere la unidad de toda la oposición y así llegar fuertes a los próximos comicios presidenciales.

Andrés, de tus “corcholatas”, ya sea Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López o Marcelo Ebrard, ninguno tiene tu carisma ni aceptación del electorado y no conectan ni emocionan a los votantes, por lo que vemos que vas a ser tú el que estará al frente de la campaña, aunque no estés en las boletas y así motivar al pueblo y que crean que siguen votando por ti, ya que serás el que continuará gobernando, pero ahora desde tu rancho.

Por lo pronto sé que seguirás polarizando al pueblo, haciéndolo creer que hay dos Méxicos y seguir lanzando acusaciones sin consecuencia como tú bien sabes, en lugar de tomar tu lugar de Presidente y unir a todos los mexicanos para un futuro próspero.

Andrés, reflexiona y decídete por la mejor “corcholata”.