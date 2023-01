Andrés, sigues militarizando a México

Esta semana volvimos a ver otro nuevo paso en la militarización del país. ¿Cómo es posible que la Guardia Nacional, que se creó para la protección de México, ahora la utilices para darle poder y escaparate a tu corcholata preferida Claudia Sheinbaum? ¿Cómo es posible que destines a la protección del Metro 6000 elementos de la Guardia Nacional? más que cualquier Estado que de verdad necesita apoyo de ellos.

Ahora tu corcholata favorita está dando a entender que los problemas que ha tenido el Metro últimamente pueden ser provocados en detrimento de su imagen, sin darse cuenta de que de verdad se debe a la falta de mantenimiento que se le ha dado al transporte más importante y necesario en nuestro país, como ya nos hicieron ver las empresas que la señora Sheinbaum contrató para los peritajes después de la gran tragedia provocada por el accidente de la caída del Metro y que causó tantas muertes, empresas que primero elogió como las mejores del mundo y que darían su peritaje diciendo lo que en realidad había sucedido, pero al momento en que las empresas dieron a conocer que el accidente fue provocado por falta de mantenimiento y la mala construcción de esa línea, los descalificó.

En esta semana en que se encumbró la figura de Marcelo Ebrard con la exitosa visita del Presidente Biden y del Primer Ministro Trudeau y estuvo en los reflectores, la señora Sheinbaum debió de sentirse relegada, por lo que al recurrir a ti quieres volver a encumbrarla destinando la Guardia Nacional a la custodia del Metro.

Pero sí has minimizado a los elementos de la Guardia Nacional que hoy ya dependen de las fuerzas armadas, destinándolos a labores que no son de su incumbencia, como ha sido en la construcción del Tren Maya, de Dos Bocas, a la construcción y dirección del Aeropuerto Felipe Ángeles, ahora también a formar una nueva línea de aviación que manejarán y que por lo pronto ya compraste la marca “Mexicana” para que sea la que se comercialice en la nueva empresa de aviación que manejarán y dirigirán las fuerzas armadas.

Por qué no recapacitas y de verdad respetas a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, destinándolas para lo que fueron creadas, y dejas de minimizarlas con tareas que no les corresponden. ¿Quieres seguir militarizando más al país, poniéndolas en todas las actividades que se te vayan ocurriendo? Mejor destina esa cantidad de elementos de la Guardia Nacional a los estados que verdaderamente los necesitan. ¿Cómo es posible que el Metro tenga más elementos de la Guardia que Jalisco, por ejemplo?

La señora Claudia quiere hacernos creer que es víctima de boicot y terrorismo en el Metro, y por eso están destinando seis mil elementos a su custodia, pero la realidad es la falta de mantenimiento y querer tapar su ineptitud y dejar ver su soberbia de no admitir errores y no querer darse cuenta de que el Metro no puede mantenerse solo. Pero sí se gastan millones de pesos en su campaña adelantada.

Recuerda que la Ciudad de México ha sido gobernada por ustedes desde hace más de 30 años, aunque con nombres de otros partidos, pero siempre por la izquierda, y todos han construido varios kilómetros de Metro, con la excepción tuya, ya que cuando estuviste a cargo de la ciudad no construiste ningún tramo del Metro.

Andrés, debes reflexionar para ordenar y destinar las fuerzas armadas a otros lugares donde realmente se requieran, y no hacerle caso y cuidar a tu corcholata preferida.