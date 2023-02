Andrés, si se llena el Zócalo, ¿renunciarías?

La marcha que se está organizando para defender al INE y rechazar tu famoso “Plan B” está prevista para que se lleve a cabo el próximo 26 de febrero, ya se sumaron 28 Estados y los que faltan en estos días se sumarán y la movilización será a nivel nacional.

Te comprometiste, que en caso de que tus opositores llenaran el Zócalo renunciarías, queremos ver si lo sostienes.

Tu temor es que no siga Morena en el poder y pierdas las elecciones, por lo que pretendes controlar las elecciones, poniendo a consejeros a modo para que tu partido salga beneficiado, ya que no pasó tu Reforma Electoral, tienes la intención de que por mayoría simple imponer a los aspirantes de Morena y echar para adelante tu “Plan B”, desapareciendo las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, suplirlas por una Vocalía Operativa de una sola persona, lo mismo a los participantes del proceso electoral no capacitarlos, lo cual dejaría a la elección vulnerable, pues al controlar desde el Gobierno el padrón electoral, no tenemos garantía de que una sola persona vote varias veces o que los muertos también estén en el padrón electoral, como se acostumbraba en los tiempos que tenía el Gobierno a su cargo las elecciones.

Con tu sarcasmo característico, cuando te preguntaron qué pensabas de la nueva movilización, dijiste que se trataba de una exageración, porque ganaron los que defendían al INE y por eso no se tocaba, pero recurriendo a tus artimañas, presentaste tu “Plan B” para que, por simple mayoría, se apruebe y quedarte con el control de las elecciones y burlándote dijiste que no tendría ningún caso la marcha a menos que fuera para defender a Genaro García Luna, quien está enfrentando un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

La marcha programada para el 26 de febrero en defensa del INE y contra tu “Plan B” será una demostración de la sociedad contra tu plan dictatorial y de fuerza en favor de la democracia y así defender a una de las instituciones con más credibilidad en México el INE, al cual como ya te he dicho en repetidas ocasiones gracias a él estás en el poder y tu partido ha ganado la mayoría de los Estados, haciendo respetar las elecciones.

Mexicanos les exhorto a participar en la marcha en favor del INE y que en un futuro no nos cuestionen nuestros hijos y nietos por no defender las instituciones que con tanto trabajo se lograron construir.

Andrés, has estado sin oposición real que se aproveche de tus errores y desaciertos, pero ya se está organizando para defender a México, al que encontramos con una mala economía, con una inseguridad que nos tiene a un tris de un Estado ingobernable, sin programas de Gobierno claros, aumentando la pobreza y por supuesto, con el temor de que el crimen organizado controle las elecciones y demás estructuras del Gobierno.

Aunque cambies de estrategia al no ser el promotor de la marcha como fuiste en la primera marcha del “INE no se toca” ahora has decidido no hablar de esta nueva marcha de tus opositores y estás tratando de aplazar la votación de tu plan b para boicotear la marcha y evitar que se llene el zócalo; tienes miedo, pues aunque tú no estarás en las boletas electorales, sí es cierto que ninguna de tus corcholatas o candidatos de Morena tendrá posibilidad en las urnas si tú no estás ahí para acompañarlos y apoyarlos.

Te invito mexicano a marchar el próximo domingo 26 de febrero, por la defensa de nuestras instituciones, que en Guadalajara será a las 11.00 a.m. en la Plaza de la Liberación, y así lograr poner un alto a las ocurrencias del huésped del palacio y retarlo a respetar sus compromisos, en caso de que se llene la explanada del Zócalo, que Andrés presente su renuncia como nos dijo.