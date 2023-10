Andrés recibe ultimátum estadounidense por narcocrímenes

Por más que el Gobierno de México intente hacer creer que se trató de una visita amistosa de trabajo, no puede disfrazar ni ocultar la gravedad de la tensión que priva en la relación con su par estadounidense; y no es un asunto menor que la plana mayor del Gabinete de Seguridad del presidente Joe Biden se haya hecho presente en México. ¿A qué vinieron? Indudablemente, a leerle la cartilla al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el miércoles arribó a nuestro país la Comisión encabezada por Antony Blinken, titular del Departamento de Estado de EU, así como Merrick Brian Garland, fiscal General de Estados Unidos; Alejandro Mayorkas, titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés); el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EU, Brian Nichols; el jefe antinarcóticos del Departamento de Estado estadounidense, Todd Robinson, y la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall.

¿Usted cree que teniendo una elección presidencial a la vuelta de la esquina, una problemática interna con múltiples temáticas, y una guerra del otro lado del mundo, entre otros muchos diversos temas que atender, la plana mayor de Seguridad en el país más poderoso del mundo se hizo presente en México para platicar amistosamente con AMLO? Yo tampoco.

La noche del 4 de octubre, Blinken participó, junto a sus homólogos de México, Panamá y Colombia, en un encuentro, de carácter privado, llevado a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además de Blinken, participaron la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra; el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, y la ministra del mismo rubro de Panamá, Janaina Isabel Tewaney Mencomo.

Un día antes, el fiscal Merrick Brian Garland, ya había adelantado que la Delegación tendría como una de sus más altas prioridades abordar la desintegración de los cárteles mexicanos que fabrican fentanilo.

Y efectivamente, fue uno de los temas a tratar, poniendo como objetivos el detener el tráfico de drogas sintéticas y de armas a ambos lados de la frontera; así como lo referente al asunto migratorio.

Pero como las representaciones mexicanas no se cansan de hacer el ridículo y poner en vergüenza a nuestro país, -como ocurrió con la Secretaria de Economía que portaba sandalias Crocs durante la ceremonia de recepción en Nueva Delhi, India, a donde acudió para participar en la Cumbre del G-20- dos de las participantes en la reunión bilateral con los estadounidenses cayeron en graves inconsistencias en sus respectivos posicionamientos.

Frente a la delegación estadounidense, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, rechazó categórica que en México se fabrique fentanilo, en tanto que la titular de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reconoció que sí se fabrica, pero de manera ilegal.

“En México no se producen, insisto, precursores químicos, esos precursores químicos vienen de Asia en general, de varios países. Y en México hay laboratorios, ‘cocinas’, en donde se producen en la mayoría de los casos metanfetamina”, expuso Rodríguez.

“México no produce precursores de fentanilo, eso está clarísimo (…). Obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, lo que hay son laboratorios ilegales y eso sí es lo que se ha encontrado y ahí es donde se han hecho incautaciones, de laboratorios clandestinos”, dijo Bárcena.

Durante la conferencia, el fiscal estadounidense Garland había expresado que la cadena del tráfico de fentanilo comienza en China, país que produce los precursores químicos, que luego son distribuidos a los traficantes.

“Luego los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que están produciendo el fentanilo y lo están traficando, esto lleva a lo que cruza por nuestra frontera“, añadió el fiscal.

El asunto es que, la Comisión enviada por Biden no vino a México a agradecer la detención del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán; el grupo vino a exigir a Andrés Manuel López Obrador que desaparezca los cárteles del narcotráfico.

No hicieron el viaje para que la Secretaria de Seguridad les mintiera en su cara afirmando que en México no se produce el fentanilo; vinieron a advertir las consecuencias de no frenar el envío de la droga a su país.

Y si alguien está en condiciones de advertir sobre los riesgos que corre México de continuar el deterioro de su relación con el país vecino del norte es el ex embajador estadounidense Jeffrey Davidow quien aseguró el jueves que el Gobierno de México “ha perdido una cantidad de buena voluntad en Estados Unidos” por varias políticas y acciones de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, el diplomático señaló que los simpatizantes de México en círculos del poder en Estados Unidos se han visto decepcionados con decisiones del Presidente López Obrador, tales como el invitar a militares rusos a desfilar el 16 de Septiembre y el negar reiteradamente que el país sea un productor de fentanilo.

“Invitar a soldados rusos (…) fue un gran error, porque quiere decir que los amigos de México están diciendo ‘¿por qué vamos a pelear para defenderlos por esto?’”, dijo.

Y señaló: “Siempre ha habido un buen grupo de amigos de México en el Congreso de Estados Unidos, en la prensa y en la sociedad. Pero, lo digo con tristeza, México ha perdido una cantidad de buena voluntad en los Estados Unidos, que los amigos del pasado ya no están tan fuertes”.

Asimismo, Davidow aseguró que el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel que tuvieron ambos países fue de gran importancia, ya que se demostrará si trabajarán en conjunto para tomar acciones en los temas de migración y el tráfico de fentanilo.

“Lo más importante para mí va a ser si podemos ver en los próximos meses mucha más acción conjuntamente entre los dos gobiernos y no estoy hablando de mandar militares o cosas así, pero yo creo que hay mucho que Estados Unidos puede hacer en promover la coordinación de inteligencia”, dijo.

Davidow fue tajante al confirmar que sí es muy tensa la situación entre México y Estados Unidos; y fue contundente y severo al advertir que deberá hacerse un esfuerzo para controlar los graves frentes abiertos que son fentanilo y migración.

opinión.salcosga@hotmail.com