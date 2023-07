Andrés, “no lo digo yo”

Qué gran as te sacaste de la manga, con tu mente maquiavélica, ideaste la forma perfecta para poder seguir atacando a tu oposición sin que te afecte, pues como ya dijiste que te dabas por notificado y que “como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar... “No lo digo yo”. Y con este anuncio nos dices que seguirás violando la ley que impide a los gobernantes intervenir en procesos electorales, poniendo a otros a decir lo que tú quieres que se diga y así respetarás las medidas que te impiden hablar del proceso electoral.

¿Por qué no usas mejor esa mente brillante que tienes en gobernar bien al país y dejar de confrontar a los mexicanos que lo único que queremos es salir adelante y tener un gran país unido?

Andrés, será que tu mente ya está empezando a desvariar por tener a la oposición ya frente a tu movimiento de la 4T y con grandes posibilidades de darte un revés y ganar las elecciones. Al ya no poder atacar a la oposición frontalmente, por supuesto, empiezas a atacar a los medios de comunicación diciendo que son selectivos en tu contra, por lo que es necesario dar la información que te conviene desde las mañaneras, pues la prensa te bloquea y que la población esté enterada.

Ya vimos en tu mañanera que tu sesión de “No lo digo yo”, la inauguraste con un video de Vicente Fox, el que no puede ser referente de todo lo que dice, para atacar a la oposición y decir que son distintos y que quieren volver al pasado.

Aparte tu vocera y titular de la sesión de “Quién es quién en las mentiras” de tu mañanera, García Vilchis, mencionó a “la señora x”, en varias ocasiones, y así darle la vuelta a la prohibición en la mañanera de nombrar a los candidatos, por supuesto, todos saben de quién se trata, pero como vemos Andrés, todo lo tienes que trampear. Mejor ya ponte a trabajar y deja en paz a la oposición, pero como se ve que eres el orquestador de la campaña de tus “corcholatas”, tienes que marcar el camino para que te sigan, de qué tamaño será tu frustración al ver que tus “corcholatas” no levantan y cada día se exhiben más y el ver que empiezan a enfrentarse uno con otro, como es el caso de Marcelo con Claudia en la insistencia de debatir, a lo que Claudia se niega rotundamente pues sabe que no saldría bien librada, aceptando tácitamente la superioridad en ese sentido de Marcelo Ebrard.

Por otra parte, vemos a Xóchitl Gálvez que conscientemente solicitó la cancelación de la marcha en su apoyo que estaba planeada, ya que podría considerarse un acto anticipado de campaña y no quiere exponerse a ninguna sanción del INE ni del Trife, pidiéndole a la ciudadanía que si la apoyan se registren en la plataforma de “Unidos por México” que se encargará de seleccionar al candidato que representará a la oposición, pidiendo a los otros contendientes el no declinar para poder dar validez a la contienda y se puedan exponer las ideas que trae cada uno de los participantes, lo que sería un gran mensaje a los ciudadanos y que puedan decidir entre las propuestas e ideas y los comparen con las “corcholatas” de la 4T.

Te digo López, que sería lo mejor para México, que todos los contendientes se acomodaran así; Xóchitl jefa de gobierno de la Ciudad de México, Enrique de la Madrid Presidente de la República y las “corcholatas” sigan siendo “corcholatas”.

López, esto estoy seguro sería lo mejor para nuestro país, ya deja de acosar con tus ocurrencias y ponte a trabajar que todavía te queda un buen trecho, pon a trabajar tu mente en un sentido de Presidente de todos los mexicanos.