Andrés la oposición está tomando la delantera

El Frente Unido por México, después de un inicio problemático con la plataforma para el registro de firmas de apoyo para sus candidatos, problemas que fueron subsanados en el camino, logró su propósito esta semana al darse a conocer los cuatro finalistas conforme a lo acordado cuando se hizo la convocatoria para elegir a su candidato.

Como en toda competencia, hay ganadores que lo festejan y los que quedan atrás se lamentan y empiezan a ver y justificar por qué no estuvieron en la final. Así pasó con el Frente Amplio. Hay que reconocer que todos los competidores desde el inicio aceptaron las reglas y las acataron, sabiendo que sólo quedarían cuatro, que pasarían a la siguiente ronda después de reunir un mínimo de 150 mil firmas de apoyo para su candidatura en al menos 17 estados, lo cual lograron con creces los finalistas. Los que no llegaron, aunque superaron las firmas, no lograron hacerlo en más de los 17 Estados que se requería.

Los finalistas no fueron ninguna sorpresa, pues desde el principio era lógico quiénes serían y el resultado, por orden de firmas, se llevó la delantera Xóchitl Gálvez, seguida por Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid en ese orden. Lo que hay que destacar es que aunque los candidatos impulsados por el PAN y el PRI tuvieron todo el apoyo de sus respectivos partidos, Xóchitl tuvo el respaldo de la sociedad civil, que se organizó para la promoción y obtención de sus firmas requeridas, superándolas ampliamente, lo cual es un verdadero logro, y más aún el haberse involucrado de esa manera la sociedad, la cual está despertando políticamente.

Lo que siguió para la segunda etapa fue por medio de un foro, en donde se tuvo un careo viendo las problemáticas del país, y se enfocó en discutir y analizar la visión que cada uno tiene de México. Ahí es donde verdaderamente empezamos a conocer a los posibles candidatos, ver qué clase de personas son y si están capacitados para ser verdaderamente el candidato que se requiere para tan alto cargo. Aunque por supuesto, fueron muy cuidadosos en lo que expresaron, para no caer en falta con el INE y poder ser sancionados. Fue un foro en el que vimos a cuatro personas conocedoras, capacitadas y políticas, que pueden llevar las riendas del país. Coincidieron los cuatro en la necesidad de volver a unir a todos los mexicanos después de este periodo de polarización.

Andrés, ¿cómo te sientes después de este paso que ya dio la oposición y depuró a sus candidatos, que fueron escogidos por la ciudadanía, no como tus “corcholatas” designadas por ti con el dedazo que tantas veces has criticado? La oposición dio un gran paso al involucrar a la ciudadanía en escoger a sus candidatos, y ahora los conoceremos más, ya que los del Frente Unido nos mostrarán cómo se desempeñan. Nos darán a conocer su personalidad, su forma de pensar y sus conocimientos para el cargo, lo cual no tienen tus “corcholatas”, que son meros repetidores de lo que tú dices, como buen coordinador de sus campañas. El único que ha demostrado tener más iniciativa ha sido Marcelo Ebrard, al presentar ya algunas propuestas y querer debatir.

López, deja actuar libremente a tus corcholatas, para que el pueblo vea si en realidad tienen capacidad y conocimientos para gobernar, o si solo serán una continuidad tuya, por supuesto contigo detrás, ya que ellos sólo están dando la cara. Dales su lugar.

Andrés, te volvieron a dar el ejemplo de lo que debe hacerse. No creas que tu palabra es lo único que importa en el país. Aunque impongas a tu candidato, la oposición está cerrando filas, uniendo a la sociedad y librando la batalla necesaria para ganar el cargo. Debería ser el mayor honor en nuestro país, la Presidencia en el 2024, y tú has convertido ese cargo en un polarizador de los mexicanos que ya estamos cansados y queremos nuevamente la unidad.