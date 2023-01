Andrés, en este nuevo año trata de ser un verdadero Presidente

-Andrés, debes de hacer propósitos para este nuevo año, y dejar ahora el pasado en paz, y darte cuenta que ya tienes más de cuatro años en el poder, y sólo has dividido al país en lugar de gobernar para todos, ya déjate de payasadas y deja de creer que eres candidato, pues es lo único que has sabido ser y por lo que vemos seguirás, ya que anunciaste ahora que se acercan las elecciones, vas a intensificar tus visitas a todos los estados, eso ya déjalo para tu sucesor que por lo que vemos, no han acabado de posicionarse, pues no tienen el carisma que se requiere para llegar a la Presidencia, y menos para continuar con tu mentada cuarta transformación.

-Aprende de tus errores y deja a un lado tu soberbia, pues ya te has llevado varios frentazos como ha sido los reveses que te han dado por tus reformas, que no has podido cambiar la Constitución, pero insistes en tus “Planes Patito” para poder darle la vuelta con tu Plan “B” y hacer lo que tú quieres, mencionando que existen varias constituciones, pero debes de aprender que Constitución solo hay una y se debe de respetar como juraste cuando tomaste posesión de cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo que vemos diariamente no haces.

-Tu último tropezón fue en la Suprema Corte de Justicia, que no pudiste imponer a tu presidenta “a modo”, no obstante todo el tiempo que dedicaste junto a Claudia y Adán Augusto a la promoción y defensa de la misma, pero recuerda que no se puede defender lo indefendible, el pueblo no es tonto como tú has dicho y ya empieza a abrir los ojos.

-Tenemos un nuevo año por delante en el que todavía puedes llegar a hacer algo por nuestro pueblo y ser un verdadero Presidente, uniéndonos y dándonos armas para el futuro, no limitándonos y dividiéndonos.

-Andrés, se debe de buscar la excelencia para llegar a la trascendencia, pero por lo que vemos tú no buscas la excelencia y quieres llegar a la trascendencia por otra vía, la de tu falta de respeto a los mexicanos, a tu terquedad y a seguir culpando al pasado, sin ver que tú fuiste el pasado y ahora criticas todo lo que antes les criticabas a tus antecesores.

-Puedes empezar con la visita próxima del presidente Biden y del primer ministro Trudeau y ponerte a la altura de ser, líder y digno representante de México, uniendo fuerzas para apuntalar el tratado comercial que tenemos con ellos, y trabajar juntos, por el bien de tan importante región como es la de América del Norte, y más en esta época que nos está tocando vivir tan convulsa, con guerras, desacuerdos y falsos liderazgos.

-Deja de despreciar las leyes y cúmplelas, pues tú debes de ser el ejemplo para todos los mexicanos, deja de querer seguir los pasos de Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, nuestro país es diferente o no te has dado cuenta de que los mexicanos tenemos nuestra propia historia y trayectoria, debemos de buscar entre todos la educación, el respeto y el diálogo, para llegar a la verdadera democracia y cómo te dije buscar la excelencia para llegar a la trascendencia.

-Has a un lado tu rencor, tu falta de capacidad y tu terquedad, pues todos los mexicanos queremos volver a sentirnos orgullosos de lo que somos, respetarnos, estar en paz y no tenernos odio entre los dos Méxicos que estás queriendo hacer, unirnos en uno solo y salir adelante, caminar por las calles, sintiéndonos seguros, respetar a nuestras autoridades, a nuestras fuerzas de seguridad, y por supuesto que no exista la inseguridad ni la impunidad.

Busca un camino para llegar a ser un verdadero Presidente.