Andrés, deja que se expresen tus corcholatas

Queremos ver a tus corcholatas presentando su plataforma política, que nos digan si llegaran a la Presidencia cómo gobernarían y cuál sería su plan de Gobierno; lo que queremos saber es cómo piensan y a qué pudiéramos atenernos, pero hasta la fecha sólo los destapaste y se han limitado únicamente a tomarse la foto, hacer giras y darse a conocer físicamente, pues no han expresado ninguna idea o propuesta propia, sino que se han limitado a repetir y asentir todo lo que dices tú, sin ideas propias, sólo las tuyas, así que cualquiera que llegue será igual, con la diferencia que unos te harán más caso y te cubrirán y otros a lo mejor se despegan de ti y empiezan a mostrarse como verdaderamente son.

Por lo anterior, el pueblo no lo tiene claro, pues no ven diferencia entre tus corcholatas y saben que ninguno tendrá oportunidad si tú no les das como buen Mesías la bendición y los acompañas en su campaña, ya que te necesitan por el poco carisma y simpatía que tienen.

Sólo tienen tu lenguaje, sobre todo Claudia, pues es como perico que repite todo lo que tú dices, con las mismas palabras, como lo que dijiste acerca del Ing. Cárdenas, por creer que él estaba tomando partido con los conservadores; ahí te adelantaste, pues inmediatamente el Ing. Cárdenas se deslindó del nuevo grupo “Colectivo por México”, formado pluralmente para la participación ciudadana e integrar las ideas de cómo puede formarse una nueva nación y lo que se requiere para el futuro de México.

Inmediatamente dijiste que el Ing. Cárdenas, quien es referente de la izquierda en México y fundador del PRD, estaba más cerca del bloque conservador y que era mucho mejor saber quiénes son realmente los adversarios, porque o se está con el pueblo o con la oligarquía, que no hay más, no hay para dónde hacerse y el Ingeniero ya estaba tomando su decisión y definición de dónde quiere estar, por lo que tu corcholata consentida Sheinbaum inmediatamente criticó al Ingeniero con tus mismas palabras.

Después el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas se desvinculó del “Colectivo por México”, aduciendo que él decidió hace tiempo dejar de participar por consideraciones políticas, pero siempre ha sido una persona que ha estado al lado del pueblo.

Tus corcholatas saben perfectamente que eres el único que podrá dar el banderazo para la candidatura, no como dice Mario Delgado que habrá dos encuestas para elegir al candidato de Morena, lo que solo tus chairos le creen.

De la oposición queremos ver ya alguna definición, que se afilien más fuerzas políticas y sobre todo que integren a la sociedad; vimos un paso en el lanzamiento de la iniciativa de “Colectivo por México”, con varios integrantes de partidos políticos y de la sociedad, pues saben que sin ésta no habrá gran avance.

Debemos estar atentos y ver cómo se desarrolla tu famoso plan “B” para hacer al INE a tu modo y saber quiénes son los nuevos integrantes del Instituto que tendrá que renovarse, pero como nos dice otra de tus corcholatas Adán Augusto López, éstos deberán salir por sorteo, de las quintetas que tu mismo Gobierno propondrá y pide no se politice este asunto. Al Secretario de Gobernación se le olvida que en Secretaría se hace política y debe de haber consensos con los partidos y la sociedad; como no le conviene, al Secretario se le olvida hacer política.

Deja sueltas a tus corcholatas para ver cómo se desarrollan, cómo piensan, si es que tienen pensamientos propios y así poder decidir en el 2024 cuál es la mejor opción para nuestro golpeado México, al cual queremos sacar adelante y volver a ponerlo en el lugar que merece en el mundo.