Andrés López inventó otro truco para distraer a los ciudadanos de los problemas de México

Hace una semana Andrés López mandó una nueva iniciativa que es la Reforma Constitucional en Materia Electoral, como siempre sorpresiva por sus tiempos, ya que su deseo es que se hable de ella antes de las próximas elecciones que serán en el mes de junio, intentando distraer de los problemas que tenemos en México como es la economía, la salud y la seguridad.

Quiere estar presente en el ánimo de los votantes, pretendiendo hacerles ver que quitaría privilegios, que haría que la democracia fuera más barata y que los ciudadanos serían representados de manera más directa.

Estamos seguros que esta iniciativa negativa así como la Reforma Eléctrica, no va a contar con los votos necesarios para obtener la Reforma Constitucional, pero lo que desea es que el rechazo de su propuesta signifique el respaldo de los ciudadanos cuando la oposición critique la iniciativa, pero lo que no se ha dado cuenta es que los ciudadanos están abriendo los ojos y saben que con estas propuestas Andresito busca crear condiciones para la permanencia de Morena y sus partidos satélites en el poder y recuerden que dijo dos estupideces: que el que no está de acuerdo con él es traidor a la patria y que él como Mesías nunca se equivoca.

Cómo ven ustedes, este es el sentido principal o el único de la proposición de la Reforma Electoral, distraer estando presente en el ánimo de los ciudadanos ya que esto será la agenda durante los próximos meses.

Entre otras barbaridades, la nueva iniciativa propone la sustitución del INE por un organismo que inventó que le llama Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual tendría siete integrantes elegidos por sufragio directo y popular, que saldrán de la lista de los 60 candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que resultaría en estos momentos que estás tú Andresito en el poder, que las nuevas autoridades electorales serían por supuesto simpatizantes tuyos y seguidores de Morena.

Otra de las tonterías es un cambio que propone en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo convertiría en otra sala de la Corte y dejaría de ser autónomo, también la forma de designación de sus miembros sería por elección popular propuesta por los tres Poderes como en el caso del INE.

Lo que más enarbola López es que tendría un fuerte ahorro presupuestario estimado en 24,000 millones de pesos, pues eliminaría los legisladores de representación popular o plurinominales y la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 integrantes, el Senado tendría sólo 96 en lugar de 128; también se plantean cambios en los Congresos locales, mientras que los regidores de los Ayuntamientos también disminuirían. Lo más absurdo y peligroso que plantea la iniciativa es que se está yendo claramente a un centralismo, o sea que haría débiles a los municipios, a los estados; ahí es donde nos está llevando pues al desaparecer los órganos electorales autónomos de los estados se pasaría a concentrar en la Federación las elecciones, siendo que el INE fue creado como órgano autónomo con el propósito de quitar el control de las elecciones al Gobierno central, pero él está basándose mentalmente en que es el Mesías y que no se equivoca y los que están en contra de sus proposiciones son traidores a la patria.

Pero ahí está la Alianza por México compuesta por el PRI, PAN y PRD que abrirán los ojos y haciendo que funcione el cerebro presentarán una contrapropuesta a la Reforma Electoral, en la cual se incluye una segunda vuelta electoral para elegir al Presidente, eliminando la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, instalando elecciones primarias organizadas por el INE mismo para todos los partidos, además se prohíbe totalmente con graves sanciones a quienes usen los programas sociales con fines electorales, la nulidad electoral en casos donde participe el crimen organizado y por supuesto regular las conferencias matutinas del Presidente durante las campañas, como ya hay muchos países del primer mundo expresando: “Esto es con absoluta claridad, no permitiremos retrasos ni autoritarismos, no permitiremos que México sea una autocracia donde todo lo decida un sólo hombre”, aunque se crea el Mesías.