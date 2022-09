Alianzas y fracasos: PAN y PRI

Lo que ha hecho Alejandro Moreno Cárdenas, el famoso “Alito”, fue un golpe tan bajo e inesperado para la alianza entre PAN, PRI y PRD, que no parece haber fórmula para que una posible coalición en las elecciones presidenciales de 2024 pueda resucitar.

La única forma de recuperar esa plataforma tripartidista, sería que el presidente nacional priista sea literalmente expulsado del cargo en unos pocos días, y su lugar sea ocupado por otro dirigente que dé marcha atrás a los acuerdos con Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El día de hoy, quizás porque ya era un compromiso pactado, Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, está en Guadalajara para participar en una conferencia y en el fondo, darle un poco de oxígeno a su pretensión de ser candidata a la presidencia en 2024… por la alianza PAN-PRI-PRD.

No tiene mucho qué agregar a la realidad: retomará su larga trayectoria política; sus nutridos antecedentes como legisladora, ex funcionaria federal, ex gobernadora y muchos etcéteras. Insistirá en que México es un país ya maduro para tener una presidenta y subrayará que ella tiene todo el derecho, el conocimiento y el deseo de serlo.

Pero si sus argumentos tuvieron alguna validez, eso fue antes del episodio de “Alito” Moreno. Ahora, las pretensiones de Beatriz Paredes pasarán a convertirse una anécdota preelectoral.

Pero si la alianza se diluye definitivamente y no queda opción para la senadora, ni para personajes como Santiago Creel, Claudio X. González o cualquiera de los que han levantado la voz insistiendo en la coalición como única oportunidad de derrotar a Morena en las presidenciales, ¿cuál es el escenario político electoral para el país en los meses siguientes?

En la edición anterior de este espacio, habíamos dejado asentado porqué Morena y quien sea su candidato (o candidata), tienen despejado el camino para el triunfo electoral.

El futuro, sin embargo, no está escrito. La realidad y lo que es observable, permiten construir escenarios, pero no adivinar lo que ocurrirá.

Si como todo parece indicar, naufraga el proyecto de una alianza entre varios partidos, el mayor contrincante para Morena y su líder real, el Presidente López Obrador, serán sus propias divisiones internas.

La contienda entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard es visible y la balanza está en inclinada en favor de la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Pero el secretario de Relaciones Exteriores está recibiendo apoyos múltiples de aliados inesperados.

El pasado fin de semana, cubriendo prácticamente todas las ciudades importantes del país, hubo movilizaciones en favor de Ebrard. El apoyo puede parecer simbólico, pero es un movimiento que empieza a consolidarse.

En Jalisco, uno de los principales promotores del secretario de Relaciones Exteriores es el diputado local Tomás Vázquez Vigil. Pero ahora le están apareciendo aliados también en la Universidad de Guadalajara. De hecho, varios miembros añejos de los grupos políticos de la institución educativa estuvieron operando a favor de Marcelo Ebrard.

No es extraño que desde la Universidad se tejan alianzas con actores políticos de diferente cariz, pero la cercanía con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y con liderazgos de Morena, deja ver claramente que las apuestas para 2024 están todavía por concretarse.

¿Quién puede llamarse a sorpresa si finalmente, en las boletas por la presidencia resultan contrincantes el propio Ebrard y Claudia Sheinbaum? Si la alianza entre los tres partidos resulta antinatural para muchos, quizás Morena sea la matriz de donde saldrán los proyectos políticos más fuertes para el siguiente sexenio.

