Algo se oculta y cada quien “jala por su lado”

Entre la ambigüedad en las respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su conversación telefónica de ayer por la mañana con el presidente Donald Trump y las disímbolas respuestas del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, sobre la intención de reducir en la propuesta que se aprobó en la Cámara de Representantes -de un 5 por ciento a un 3.5 por ciento- a los impuestos de las remesas, da la impresión que algo se oculta y que muchos funcionarios de la administración no están en la misma página. Pero vamos por partes.

Claudia Sheinbaum fue muy escueta y hasta cortante en sus respuestas cuando se le abordó sobre los temas de la plática con el presidente estadounidense. Primero dijo,”Tuvimos una llamada con el presidente Trump y seguimos hablando sobre temas comerciales…Nada en particular, seguimos negociando con buena relación y buena comunicación”. Y luego ante la insistencia de los reporteros en la conferencia, agregó que “Va a haber otras llamadas, en principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles”. Se le reiteró que ampliara la respuesta y fue directa al decir, “...no quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo”. Y los reporteros le cambiaron el enfoque de la pregunta. “¿Hablaron sobre la revisión del T-MEC?”, “Todavía no, …todavía no llegamos a esos temas… Estamos, en particular, hablando sobre el tema del acero, aluminio, automotriz”. “¿Cuál fue la percepción del presidente?”. “Pues todavía no quisiera yo anunciar mucho más, estamos pues, trabajando para reducir todavía más los aranceles”. “¿Le ofreció el presidente Trump ayuda sobre el doble homicidio que ocurrió el martes en la Ciudad de México?”. “No hablamos sobre ese tema… fue una llamada breve”. Así de escueta y esquiva sobre el contenido de la llamada con Donald Trump.

Mientras que sobre los puntos de vista de los funcionarios de primer nivel de la administración, solo basta ver lo que sucedió ayer. Para el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, la decisión de reducir al 3.5 por ciento -en lugar del 5- el propuesto impuesto a los envíos de dinero de los connacionales son “Buenas noticias sobre el cargo a las remesas”, según escribió en su cuenta de X, mientras que el secretario de Comercio, Marcelo Ebrard, al abordasele sobre el asunto, simplemente contestó que, “Bueno, no creo que nadie diga que es una buena noticia. Estamos totalmente en contra de esa disposición”.

Esa manera de ocultar el contenido de la conversación por parte de la presidenta y los opuestos puntos de vista de funcionarios públicos de la cúspide gubernamental nos hacen “volar la imaginación” de que no se habla con transparencia y que cada quien “jala por su lado” respectivamente.

Usted, ¿qué opina?