Alfaro, Romo y AMLO

Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de López Obrador y uno de sus principales operadores no tiene duda: el pleito entre Alfaro y López Obrador es electoral, y si, como dicen las encuetas, uno se convierte en Presidente y el otro en gobernador de Jalisco van a trabajar juntos y sin problemas. Una cosa es la campaña y otra es gobernar.

Tiene razón, en el calor de las campañas se dicen cosas que tienen que ver con los votos, no con la política. Un buen amigo suele decir: lo que borracho te prometa borracho te lo cumplo. En las elecciones sucede algo muy similar: lo que se promete en campaña se cumple en campaña, pero gobernar es otra cosa. Si alguien está pensando que hay que hacerle tanto caso a las promesas de campaña de los candidatos como a las netas de los borrachos, sí, así es. Las declaraciones de Romo son de alguien que está pensando en el Gobierno; la reacción de López Obrador, arremetiendo de nuevo contra Alfaro, es de alguien que sigue en campaña, no puede bajar la guardia, necesita a su candidato a la gubernatura a todo, confiado, ilusionado y sobre todo gastando dinero, que es lo que sabe hacer.

Alfaro tiene una posición muy sólida en el Estado, pero no tiene protección de una campaña paraguas

¿El crecimiento de López Obrador puede hacer que las cosas cambien en Jalisco? Dicho de otra manera, ¿existe algún escenario en el que Lomelí rebase a Alfaro? Francamente se ve muy difícil, pero no es imposible. Andrés Manuel está arrastrando consigo a los candidatos de Morena y si bien su crecimiento es básicamente sobre voto priista comienza ya a quitarle votos al Frente. Alfaro tiene una posición muy sólida en el Estado, pero no tiene protección de una campaña paraguas, pues Anaya no solo se fue al segundo lugar en Jalisco, sino que claramente se ha distanciado de la campaña naranja; no los hemos visto juntos en un gran mitin y es muy probable que no los veamos. La probabilidad es muy baja, pero existe.

Si, como todo parece indicar, el 2 de julio amanecemos con la noticia de que López Obrador es Presidente y Alfaro gobernador habrá muchos, sobre todo los ex priistas y ex naranjas que han tomado a Morena por asalto esperando llegar al poder en 2021, que tratarán de dinamitar los puentes entre ambos y otros que, por oficio, tendrán que construirlos. Del lado de AMLO uno de ellos será sin duda Alfonso Romo, la pregunta es quién de los alfaristas está, por el bien de Jalisco, construyendo ese puente.

