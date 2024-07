Alerta: ¡Inflación al alza!

La semana antepasada hablábamos sobre cómo se ven nubes negras en el horizonte económico de México para este año y para el próximo.

El día de hoy INEGI dio a conocer los datos de la inflación al mes de junio. La mala noticia es que la inflación en lugar de quedarse en los niveles que traía, que ya era malo, empezó a subir.

Ahora en junio, la tasa anual de incremento de precios en el país se ubicó en el 5 por ciento. Un 5 por ciento que luce todavía bien frente al mal año que resultó ser 2022, cuando la inflación en México se ubicó en niveles de casi un 9 por ciento.

El mérito de las autoridades del Banco Central había sido que durante todo 2023 se logró establecer una trayectoria descendente de la inflación. De ese casi 9 por ciento, se logró bajar a niveles de 4.26.

La trayectoria descendente resulta ser muy importante, porque nos habla no solo de la velocidad con la que se van ajustando los precios, sino de las expectativas que tienen las personas de lo que les va a pasar en el futuro.

Las expectativas son importantísimas, ya que prácticamente no solo nos hablan de lo que esperan las familias y empresas, sino de lo que estarán haciendo ahora para ajustarse a dichas expectativas. Es decir, si las personas esperan que la inflación se vaya moderando, que lo peor ya pasó y que no habrá sorpresas, entonces no se preocuparán por ajustar sus precios.

Si yo espero que el gas, la electricidad, los alimentos, las rentas no van a subir de precio, entonces yo no tendré motivos de subir mis precios. Al contrario, si las personas esperamos que los precios de todo lo que nos afecta suba, entonces desde ahora mismo estaremos viendo la oportunidad de irnos ajustando en los precios de nuestros productos.

Entonces la formación de expectativas explica mucho del éxito de la política monetaria de cualquier banco central. Las personas deben de estar convencidas de que la inflación ya no subirá. Y por lo tanto, no han motivos para preocuparse y para subir sus precios.

El problema es que estas expectativas que venían bajando con grandes esfuerzos durante 2023 y se veía como un proceso que terminaría este año con una inflación entre un 4 y un 3 por ciento, resulta que desde octubre del año pasado, se echaron a perder.

La tasa de inflación primero empezó a mostrar signos de estancamiento. Ya no bajaba. Muchos pensaban que se debería a las ventas de fin de año.

Pero no fue así, se acabaron las fiestas y la tasa de inflación se mantenía estancada a niveles del 4.4 por ciento. Cuando llegó abril, la situación ya no pudo ser ignorada. La tasa ya no solo no se quedaba estancada, sino que comenzó a subir.

Si al inicio del año había esperanzas de que la política del Banxico pudiera relajarse conforme se fuera dando la baja en la tasa de interés, desde abril es poco probable que Banxico baje otra vez sus tasas de referencia. Si el paso de la tasa del 11.25 al 11 parecía entonces un movimiento responsable, hoy a la luz de la subida de la inflación, parece hasta imprudente.

Ya hasta hay quien dice que los de la Junta de Gobierno, por su inexperiencia, se quisieron comer la torta antes del recreo y bajaron la tasa antes de tiempo.

La subida de la inflación lanza un cubetazo de agua fría a la gente en Banxico, pero también al equipo económico de Claudia Sheinbaum, quienes esperaban que la baja en las tasas les significara más dinero para pagar todo lo que se deberá de pagar en 2025.

Ahora con tasas altas sin esperanzas de que bajen, significa que más y más dinero, deba de irse al pago solo de intereses. Más pago a intereses significa menos dinero para programas sociales o quemarlo en proyectos con pérdidas como Pemex o el Tren Maya.

Si mal pintaba 2025, ahora pinta un poquito peor.