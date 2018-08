"Alegrías de Tolito"

No cabe duda, a cada santo se le llega su fiestecita, usted recordará a mi tío Tolito, sí, aquel que decían que tenía mala suerte, que una vez compró un circo, le crecieron los enanos y que cuando intentó suicidarse colgándose de una rama se le rompió la rama de donde suponía colgarse y se fracturó una pierna. Lo grave de ese episodio no fue la fractura sino que la burla de la tía Meme se agravó a niveles increíbles, entonces no se conocía el bullying, bueno si existía pero muchos, entre las que se contaba Meme afirmaban que le decían carrilla y el tío afirmaba que no era carrilla, que era matrimonio, el que según su etimología derivaba de las raíces. Matris, matres: madre monium: demonio, el demonio te dio en la madre.

El trabajo nunca se le dio, aunque él se justificaba diciendo que cuando era joven no le daban trabajo porque solicitaban hombres con experiencia y cuando fue mayor le negaban el empleo porque solicitaban hombres jóvenes, total nunca pudo coincidir con el trabajo y otra pega que le ponían era su situación escolar ya que no conseguía el certificado de sexto porque debía materias como palotes de kínder y lectura en silencio. Sí, tuvo una vida muy infortunada.

Así lo único que le quedaba como programa de vida era la política, aunque él coincidía con Bierce de que la política era la actividad preferida de las partes más degradadas de las clases delictivas. Vergonzoso excepto si el beneficiado con los fondos públicos y los anexos, es uno mismo, entonces la cosa cambia, pero al tío nunca le cambió, aunque jamás le faltaron las ganas, digamos que era corrupto in pectore.

Los neoliberales, inventaron a los “funcionarios competentes” que la competencia consiste en ser cuate del que te da el nombramiento. Los otros nombran a su personal por las mismas razones. A fin de cuentas los políticos en eso son iguales. Se que el tío me va a matar por decirlo pero el hecho es que en las pasadas elecciones ni siquiera votó votó.

Pero, con la pasada elección el tío esta feliz -este líder, dice, nos va a dar más, hasta lo que no prometió. Así, nos va a dar el doble de dinero al mes- no quise quitarle su alegría, porque a mí, no me dan nada y el doble de nada sigue siendo nada- pero en lo que sí le doy razón es que el epónimo tlatoani, tal vez por ser miembro militante de la gloriosa tercera edad (caracterizada por los burlescos como RENATA, Reserva nacional de talentos). Pues sí, el líder se acordó de la veteranía y el promedio de edad de quienes serán su gabinete es de más de sesenta y nueve años, si señor, por lo que el tío cree que por edad le puede tocar y tiene la ventaja de que la mala fama de los candidatos no importa ya que él los ha perdonado. Así que Tolito espera ilusionado y perdonadas sus deudas con los pillos de la CFE…