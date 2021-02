Casi dos meses del “misión cumplida, señor Presidente” de Marcelo Ebrard, ahora sí este domingo llegaron 870 mil vacunas de AstraZeneca que permitirán reactivar el plan de vacunación del país.

Se distribuirán en los 32 estados, pero aclaró AMLO, se dará prioridad a los municipios más alejados y pobres del país. Sólo una pregunta: ¿no se concentran las muertes y la saturación hospitalaria en las urbes por sus dinámicas demográficas?

En fin. Ojalá que no fallen porque ahora sí, esta es nuestra última oportunidad a largo plazo para salir de esta pandemia que casi suma un año.

***

El fin de las restricciones de horarios y cierre de bares por la pandemia en Jalisco se notó el fin de semana. Bares de la zona de Chapultepec lucieron abarrotados después de las diez de la noche.

Desde el 25 de de diciembre había restricciones horarias y a bares, centros nocturnos y antros. Sin embargo, el nuevo plan COVID-19 anunciado por el gobernador ya sólo contempla el cumplimiento de protocolos, sana distancia y uso del cubrebocas.

En otras palabras, la responsabilidad queda del lado de los ciudadanos. Así que a cuidarnos porque estas medidas, ya sin cambios, se mantendrán hasta diciembre de este año.

***

Parece que la diputada Norma Valenzuela Álvarez se ha olvidado de los principios que abanderan la 4T sobre no robar, no mentir y no traicionar al pueblo ya que aseguran le rebaja más de la mitad de la nómina a sus asesores de Congreso local.

También nos aseguran que la diputada aprovecha su nómina en el Congreso para que trabajen en horario laboral en el distrito al que aspira a ser legisladora federal. ¿Será?

Por último, no debemos olvidar que la legisladora que se dice ser muy morenista fue de las primeras en alzar la mano y votar a favor los intereses de la refundación.