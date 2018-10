Sí, Gerardo Fernández Noroña se pasó de la raya y llevó al terreno de lo personal una discusión que implicaba cuestionar a una funcionaria cuya actuación como servidora pública está en entredicho, y con pruebas, aun cuando ella las desdeñe. Había otras maneras de decirlo. De hecho, creo que la forma como planteó el asunto el diputado del PT distrae con respecto a lo importante y sin duda habrá quienes cambien de idea o de bando sólo por las expresiones desafortunadas del legislador.

Ojalá las cosas no queden ahí porque incluso mujeres de las que preguntaban a Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación reaccionaron a la metida de pata de Noroña ¿cómo se le ocurre?

Claro que la misma Rosario Robles no se quedó atrás cuando aseguró que la investigación es ejemplo de “violencia política de género”. ¿Entonces qué? ¿Ser mujer garantiza impunidad? ¿Se dio cuenta de lo que dijo? Ahora resulta…

Esta afirmación fue un error garrafal, un ardid grotesco, grosero y burdo, para desviar los señalamientos. Imposible algo así dada la magnitud del fraude que está documentado en medios de comunicación y confirmado por la Auditoria. Quien, paradójicamente, vino a ayudarla fue nada menos y nada más que Fernández Noroña. Ni cuenta se dio pero generó un efecto perverso que como político experimentado debería haber calculado con precisión milimétrica. Y no, le ganó el estilo de diputado de oposición que sigue manteniendo a pesar de que no lo es.

Para efectos de que se haga justicia no es relevante la vida personal de los funcionarios hombres o mujeres, a menos que las parejas estén coludidas y, en todo caso, debió plantearse de otra manera, de una forma que la palabra “amante” no atrajera la atención de defensores y críticos. Esto por un lado y, por otro, entre los argumentos válidos, sin duda alguna, está el de que no se ha hecho pública en estos términos, una relación similar de un político varón para incluirla en los cuestionamientos con respecto a una actuación pública en particular; y vaya que hay ejemplos, aquí en Jalisco para no ir muy lejos y de décadas atrás.

Fernández Noroña, si sigue así, hará un daño terrible al país porque no está argumentando de una manera que dé noticia de que las cosas van a cambiar en el Poder Legislativo con la composición actual. Sus discursos y señalamientos son del mismo tipo de los que lanzaba en la calle y puede obstaculizar con epítetos y notas personales, preguntas y cuestionamientos reales que tienen como propósito indagar y hasta acorralar a una funcionaria que, se sabe, es corrupta.

Ahora bien, respecto a la postura de Rosario Robles y sus dichos, son indignantes; lo he dicho antes en este mismo espacio, es una mujer que ha traicionado la causa feminista de equidad de género y paridad en las responsabilidades políticas y de servicio público; y se ha desempeñado en un escenario alejado de las necesidades sociales reales, avalando paliativos como protagonista de 10 y nota en materia de simulación y corrupción.

Dice que da la cara y que qué bueno que van a investigar. Si los datos del fraude están a la vista de todos y la ASF ya los comprobó, la única manera en la que me explico su seguridad es que está tan bien armado el desfalco, con prestanombres y prácticas de esta naturaleza, que difícilmente, con todo y pruebas, podrán ir por ella para que pague por las acusaciones en su contra, hasta ahora, en el terreno de lo mediático.

Tania Montalvo, editora de Animal Político, el medio que publicó el reportaje “La estafa maestra” puso el dedo en la llaga con la afirmación de Robles de que era violencia de género: “Habría que recordarle a la funcionaria lo delicado que es hablar de violencia de género en un país en el que los cálculos más conservadores hablan de siete feminicidios diarios (y subrayo que son cálculos, porque no hay estadísticas suficientes para saber cuántos son en realidad). Un país en el que hay jueces que consideran que solo cuando hay mutilaciones en el cuerpo de la mujer y agresión sexual antes del asesinato se trata de un feminicidio […] Eso nada tiene que ver con el desvío millonario de recursos públicos. Porque la corrupción no tiene género” (El País, https://elpais.com/internacional/2018/10/17/mexico/1539781400_825007.html). Ahora resulta.

