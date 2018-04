¡Ahora le corresponde a usted!

Acostumbradas como están algunas personas a culpar a los gobiernos, y/o a terceras personas de todo lo malo que sucede, dentro de poco nos llegara la hora en que como ciudadanos habremos de asumir la alta responsabilidad de elegir a cuáles de los candidatos de nuestras respectivas circunscripciones les habremos de otorgar el encargo de conducir los destinos del país, estado y municipio, incluyendo a las autoridades y ciudadanía responsable directa de llevar a cabo el proceso electoral hasta su último producto.

Porque si nos empeñamos en continuar con la idea de que las cosas se siguen haciendo a la antigüita en nuestro país –antidemocráticamente- y lo anteponemos como pretexto para no ir a votar, no aceptar ser parte del mecanismo operativo de la elección madre (por insaculación), que se efectuará el próximo 1º. de Julio; sin realizar un somero análisis de cada partido político y mucho menos de las propuestas que presentan y por supuesto de los candidatos, entonces habremos de asumir las consecuencias de nuestros actos, sin chistar, ni lloriquear cuando las cosas no se hacen de acuerdo los intereses de la sociedad.

Cada uno de los partidos políticos de la actualidad cuenta con sus propios asegunes, en función de su estatuto, de sus dirigentes y/o del grupo que se encuentra en la cúpula del mismo, empero, con todo y eso, con todo y los dimes y diretes, trascendidos, difamaciones, supuestos y demás fenómenos que se presentan interna y externamente en una contienda, el ciudadanos continúa como responsable único de elegir a quienes habrán de conducir el destino del país.

Así, quienes durante años han afirmado que saben cómo gobernar –desde cualquiera de las trincheras- y últimamente han demostrado lo contrario, buscarán una nueva oportunidad de la ciudadanía, mientras que los de mayor experiencia, deberán de reiterar con sus números y acciones el por qué pretenden continuar como una oferta digna de ser tomada en cuenta.

Unos y otros, incluyendo a quienes empiezan a emerger como opciones sin aparentes vicios –aunque sí los tienen- deberán de hacer un esfuerzo especial en este proceso electoral que resulta inédito por muchas circunstancias y condiciones para que después del 1º. de Julio México vuelva a ser uno solo.

APUNTE

Con el arranque –formal- de las campañas en los tres ámbitos de gobierno, incluyendo Diputaciones locales y federales, más las que significan el Senado de la República, habremos de esperar que la contienda se presente de manera civilizada, porque además de ser lo correcto, también porque la población está harta de pleitos, pues los debates deben de ser de altura, como gente pensante que deben ser los actores políticos, pero también los simpatizantes y la propia sociedad, en busca de un desarrollo integral, y no solamente de ganar o perder una contienda.