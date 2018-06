Adrián González y Charros

No deja de ser admirable la entereza del icónico pelotero mexicano Adrián “El Titán” González Sabín, ya que al siguiente día tras que fue dado de baja del roster de los Mets de Nueva York, a través de un video agradeció a la fanaticada del conjunto neoyorquino en la Liga Nacional por haberlo arropado aún fuere por poco tiempo.

Hay que recordar que estando en su decimoquinta temporada como ligamayorista, Adrián González está a sólo tres bambinazos para alcanzar el récord que posee el oaxaqueño Vinicio “Vinny” Castilla en cuanto a número de palos de vuelta entera conectados por un pelotero mexicano como jugador en equipos de la también llamada Gran Carpa, pero súbitamente el toletero fue dejado en libertad por los Mets el pasado domingo 10 de junio habiendo compilado en esta temporada hasta ese día porcentaje bateador de .237 con seis cuadrangulares y 26 carreras impulsadas, habiendo tenido acción en 54 cotejos. Aunque se advertía posible pudiera seguir jugando y lograr en algunos pocos cotejos más igualar y tal vez superar la marca del oaxaqueño, era también advertible su baja de juego, mas no por ello dejó de causar sorpresa la determinación de haberlo desligado de Mets a media temporada.

Habrá que remontarse un poco a la historia reciente para advertir los altibajos que ha venido sufriendo como bateador Adrián González, ya que el año pasado fue por primera vez inscrito en la lista de lesionados en toda su larga trayectoria como bigleaguer y su rendimiento fue bajo en ese año, pues promedió .242 en eficacia al tolete habiendo conectado sólo tres cuadrangulares con 30 anotaciones producidas en los 71 encuentros en que tuvo acción con los Dodgers de Los Ángeles.

Desde febrero de 2017 Adrián González comenzó a sufrir por lesiones y así lastimado participó en el Clásico Mundial de Beisbol en el Estadio de Beisbol casa de los Charros de Jalisco en Zapopan, por allá en marzo de ese mismo año, cuando vistiendo la franela mexicana tuvo nulo rendimiento con el bate, por más que mostró su alta calidad fildeando, siendo en ese momento el problema en un codo, mas se recuperó y pudo iniciar la campaña 2017 de la Gran Carpa, esa que quizá pudo haber sido su última temporada como ligamayorista, máxime que resultó posteriormente dolorosa la noticia informada a mediados de septiembre en el sentido que por severa lesión en su espalda, se generó el abrupto fin de esa campaña para González, que no pudo concluir el calendario regular ni jugar Postemporada, cumpliéndose el negro augurio al respecto, ya que se había elucubrando ello podría suceder en razón que desde principios de ese mes de septiembre dejó de jugar con regularidad por haberse acentuado la molestia por la lesión que le aquejaba en la espalda.

Debe recordarse que tras el breve tiempo que jugó al inicio de la campaña pasada Adrián González tuvo que estar alrededor de dos meses fuera del roster titular de los Dodgers por estar inhabilitado físicamente, habiéndose perdido 54 juegos por dicha lesión en la espalda, y aunque el 18 de agosto de 2017 se reincorporó al roster de los californianos, manteniendo su buen nivel con el guante cubriendo eficazmente la primera base, continuó padeciendo bajo nivel de bateo, ya que no lucía totalmente rehabilitado tras esos aproximadamente dos meses que estuvo sin jugar por la citada lesión que le aquejó las vértebras cervicales, en la que fue la segunda ocasión que en esa temporada 2017 debió suspender acciones por complicaciones de salud, ya que a principios de esa campaña fue inhabilitado en razón de problemas en un brazo, estando en la lista por algunos pocos días, siendo preciso recordar que el recio pelotero no se había ausentado nunca antes por problemas de lesión en los más de 10 años inmerso en Grandes Ligas en las diversas organizaciones de la Gran Carpa.

Los augurios eran que Adrián no se recuperaría y no podría seguir jugando la siguiente temporada, esta 2018, y se decía podría retirarse de la actividad profesional aún con Dodgers o jugar este 2018 su último año como bigleaguer en otro equipo, elucubrándose que quizá podría haber vuelto a Padres de San Diego. Los pronósticos no eran claros y Dodgers dejó libre a Adrián que tuvo que hacer retruecanos para poder seguir jugando este año, pasando por Bravos de Atlanta y puenteando desde ahí para llegar a Mets de Nueva York, Tras acordar un contrato por el salario mínimo, Adrián duró poco más de dos meses en el roster de los Mets.

En voz del gerente general del equipo, Sandy Alderson, se expresó la justificación por haber prescindido de los servicios de Adrián González al afirmar que en los últimos 15 juegos el infielder mexicano bajó notablemente su rendimiento como ofensivo y se determinó la baja para poder hacerle espacio en el roster al novato Dominic Smith, a quien consideran el mejor prospecto como buen inicialista y encomiable bateador.

Adrián González tiene hasta ahora 15 años de participar en Grandes Ligas y al pasado día 12 de junio de 2018 había participado en mil 929 encuentros, con 7 mil 139 turnos oficiales como bateador con 2 mil 050 hits, de los cuales 437 son dobles, 12 triples, 317 bambinazos, impulsando mil 202 carreras, recibiendo 782 bases por bolas y habiéndose ponchado en mil 401 ocasiones logrando .287 de porcentaje de bateo.

Adrián González nació en San Diego, California, de padres mexicanos, es ligamayorista desde el 18 de abril de 2004 ya ha jugado antes con gran brillo con Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles. Como ya se ha dicho su futuro es incierto en la Gran Carpa, mas no es descartable pensar que pudiera ser convencido de jugar los últimos años de su carrera profesional en el beisbol profesional mexicano, siendo que en invierno podría quizá llegar a vestir la casaca de Charros de Jalisco.

