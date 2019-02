Que se note que tus intenciones son buenas y lo demuestres en acciones que hagan sentir bien a las personas que dices amar.

No es suficiente que tengas buenas intenciones, sin que acaben por constatarse en un trato más respetuoso y lleno de afecto.

En las acciones diarias está el ejemplo vivo de lo que sentimos por los demás, y se vale que existan cambios y variantes, según el estado de ánimo. Pero nunca llegar al maltrato o a la indiferencia. El comportamiento cotidiano es el que da el verdadero testimonio de lo mucho o poco que quieres a una persona.

En el fuego del amor hay que hervir nuestros actos, para que de ellos brote lo mejor de nosotros mismos. Y no dejar que la mugre nos consuma haciendo daño por doquier.

Hacer cosas buenas es mucho más difícil, que hacer las malas, pues parece que nuestra naturaleza es más propensa a ejecutar lo negativo, que lo contrario, pues hacer el bien resulta exigir más esfuerzo. Construir es mucho más difícil, que destruir. Tanto como subir la montaña, requiere más esfuerzo que bajarla.

Es más fácil hacer daño que evitarlo. Por eso mismo necesitamos estar más conscientes de lo que hacemos y constatar que nuestra conducta no perjudique a las personas que nos rodean.

Los actos positivos engrandecen la alegría de los demás, son un toque de embellecimiento a los sentimientos que hacen gozar más cada momento de la vida. Sabemos que son positivos, porque generan una sensación de bienestar. Por tal motivo, son los demás los que van a evaluar si tus actos son positivos o no. Por ello las buenas intenciones no bastan. Aunque creas que tus actos o intervenciones tienen un espíritu positivo para ti, necesitamos estar muy atentos para que no se deslicen daños colaterales, sin que incluso no te llegues a dar cuenta de lo que haces.

El verdadero amor en la pareja nos exige que cuidemos día a día los pequeños detalles de nuestras conductas, para que no perjudiquemos a las personas que más queremos y muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta de lo negativo que les hacemos.

Si nos damos cuenta a tiempo, es mucho más fácil reparar el daño y pedir disculpas, para intentar no volverlo hacer. Así que trata de pensar y actuar en forma mucho más positiva, los que te rodean te lo van a agradecer.