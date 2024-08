Activado el contrapeso exterior al “Plan C”

Justo hoy que inicia la cuenta regresiva de 10 días para que inicie la nueva Legislatura federal que echará a andar nuevamente y en versión corregida y aumentada la aplanadora de Morena y aliados, que tendrán la mayoría calificada que hoy se oficializará en el Instituto Nacional Electoral (INE), empezó a gravitar también el contrapeso exterior al “Plan C”, y contra la reforma al Poder Judicial con el que lo quieren arrancar.

Además del nuevo nerviosismo de los mercados e inversionistas extranjeros por el tema de la sobrerrepresentación oficialista en la Cámara de Diputados, vino también el endurecimiento de la postura del Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en contra de que los jueces y magistrados sean electos por voto directo, que es el planteamiento central de la iniciativa lopezobradorista, y que defiende la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El pronunciamiento del diplomático estadounidense vino ayer, luego de que Andrés Manuel López Obrador no sólo no atendió las peticiones de reconsiderar la reforma judicial, sino que las descalificó, junto con las que pedían al INE reconsiderar dar la mayoría calificada al partido del Presidente y sus aliados. En este último aspecto bateó tanto al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) al presumir el apoyo de los cinco grandes empresarios que mayor bonanza económica han tenido en su sexenio.

Por lo que toca a la Reforma Judicial, el tono discordante del representante del gobierno de los Estados Unidos vino luego del cuarto día del paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y del segundo de jueces y magistrados federales, que también ha minimizado el Presidente desde su púlpito mañanero.

Conocedor del desprestigio que tienen jueces y magistrados entre la población, que en su mayoría no distingue entre los juzgados federales y locales, ni la diferencia entre las funciones de juzgadores y fiscalías y policías, López Obrador sostuvo toda la semana que a la mayoría de mexicanos no les interesaría la “huelga”, y que al contrario, vendría mejor porque no soltarían a los delincuentes “del crimen organizado y de cuello blanco”.

Alguna medición llegó hasta Washington que les decía que en algo tenía razón AMLO, al contar con el respaldo popular por el alto desprestigio del Poder Judicial en México, que desde la Casa Blanca le ordenaron a su Embajador activar el contrapeso exterior.

A diferencia del Caso Zambada, que el posicionamiento vino el viernes por la tarde, ahora Ken Salazar salió a opinar ayer en contra de la reforma al Poder Judicial al afirmar que pone en riesgo a la democracia en México, el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá y facilita la infiltración del narco al Poder Judicial.

Hay prisa. No quieren esperar hasta el lunes, sino que López Obrador tenga sólo unas horas para responderles hoy desde su rueda de prensa mañanera. El contrapeso exterior al “Plan C”, antes que la aplanadora morenista, está echado a andar.

