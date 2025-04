Sin discursos tradicionales, pero también sin miedo a abordar los temas que consideró como "polémicos", es como el abogado Roberto Illanes arrancó su campaña con miras a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En rueda de prensa ofrecida en Guadalajara, Roberto Salvador Illanes Olivares afirmó que en su campaña, más que prometer cosas a las cuales está obligado a cumplir, como la búsqueda de la justicia o la honestidad, estará dispuesto a dialogar sobre los temas coyunturales que han sido polemizados social y políticamente, como lo es, por ejemplo, el tema de la desaparición de personas, donde reconoció, hay un rezago para atender esta problemática.

Por ejemplo, comentó, la SCJN tiene todas las facultades para ordenar a los ministerios públicos y jueces a que resuelvan con eficacia y celeridad para evitar que el delito de desaparición siga creciendo.

"La SCJN tiene materia suficiente para ordenarle, a través de una resolución al Ministerio Público, que actúe conforme a los lineamientos de la ley. Tiene la base suficiente para ordenarle a los jueces que resuelvan conforme a los lineamientos. Es una obligación, sí, pero es una obligación que no se cumple. Por eso, desde el alto tribunal se pueden dar los lineamientos absolutamente a todas las autoridades para que indaguen y sancionen la desaparición de las personas", aseveró.

Dijo, ha sido la tibieza de las autoridades lo que ha agravado la problemática, pues se ha abordado más como un tema político que apostando por cumplimentar los lineamientos de ejecución.

Pero no solo será este tema, sino también la interrupción legal del embarazo, la identidad de género, la violencia contra las mujeres, entre otros tantos, pues dijo, aunque esto pueda llegar a restarle votos, o incluso sumarle, es necesario abordarlas, porque estas inciden directamente en la sociedad, que busca la justicia y la legalidad.

"Mis propuestas no van en el sentido de prometer hacer justicia, ser honesto, eliminar la corrupción, pues ese es un deber que está en la ley. No se engañen, los candidatos a jueces y juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministros, tampoco pueden ofrecerles más allá de lo que es su deber, de lo que está en la ley. Un juzgador no puede hacer una calle, no les puede hacer una escuela, ni un hospital, ni puede prometerles que va a haber justicia pronta y expedita porque eso está en la Constitución. Ni puede prometerles que va a ser honesto porque no hacerlo es un delito. Un juzgador debe de ofrecerles una alta especialidad en la ciencia del derecho y también una alta sensibilidad hacia los seres humanos que son a los que juzga y eso es precisamente lo que yo ofrezco e iré desenvolviendo durante toda esta campaña", afirmó el abogado.

Aseguró que no tiene padrinos y partido político que lo respalde, sino que tuvo la fortuna de haber sido sorteado para ser candidato, luego de haber cumplido una serie de requisitos particulares, y fue entonces cuando creyó en el proceso que se sigue por la Reforma Judicial.

"La Reforma Judicial no es mala, no la mitifiquemos ni la veamos como todo negativo. Yo era de los primeros detractores, es más, me metí como desafío a un amigo donde le aposté que esto no era real y tan no era real que yo no iba a llegar a ningún lado y aquí me tienen. Y no, la reforma no es perfecta, pero la reforma obedeció a un reclamo social" , comentó.

Así, insistió, tiene todos los ánimos para emprender esta campaña rumbo a la elección del próximo 1 de junio, donde si bien reconoció habrá abstencionismo, esto es también parte de la democracia, aunque dijo, espera poder convencer a la mayor población posible, en todo México, para poder llegar al cargo.

"Soy abogado, nunca he sido funcionario público, nunca he sido juez, magistrado, diputado, senador, nada. Pudieran preguntar ¿y qué hace aquí contendiendo para un cargo de una alta magistratura? Precisamente porque eso representa una de mis principales fortalezas: como litigante, desde hace 26 años he recorrido prácticamente todas las instancias de impartición de justicia. Son 26 años de litigio, cansado y desesperado por la situación que está viviendo nuestro País, pero positivo por la oportunidad que representa la Reforma Judicial", comentó el abogado Illanes.

Mencionó que si bien no pertenece a ningún partido político, coincide con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la Presidenta Claudia Sheinbaum en que "ya era urgente hacer un barrido al Poder Judicial".

"A lo mejor fue un acto de desesperación y sí hay muchos jueces y juezas que salvan nuestro sistema judicial. Si no, de veras estaríamos en la calle. Pero una gran mayoría o un gran número de ellos, había que barrerlos por completo, ya no había de otra. Vamos a llegar. Vamos a llegar profesionistas independientes que nos hemos dedicado a pelear contra nuestras contrapartes, contra las autoridades, contra los delitos" , aseveró el abogado.

Ante todo ello, invitó a la ciudadanía a seguir su paso en esta candidatura, que afirmó, será pagada por sus propios recursos sin sobrepasar los topes de campaña, así como a conocerle en sus redes sociales y en la plataforma https://robertoillanes.mx/soy-roberto-illanes , para que el próximo 1 de junio vote con el número 51 en la boleta morada, correspondiente a "Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

