El pasado 5 de abril, entró en vigor un arancel global del 10 % a todas las importaciones a EU, y desde hoy, alrededor de 60 países, que incluyen China, la UE o Japón, están sujeto a aranceles superiores .

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU, criticó este miércoles que Pedro Sánchez , presidente del Gobierno de España, haya dicho que tal vez España deba acercarse a China ante el proteccionismo comercial de la Administración Trump.

"No estoy seguro si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quienes han comentado esta mañana que 'bueno, quizá nos tenemos que alinear más con China'. Eso sería como cortarse el cuello ", aseguró el secretario durante la cumbre de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos.

En una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje oficial a Vietnam y China, Sánchez consideró que Europa debe cambiar su mirada hacia China, y se mostró convencido de que España podría ser el generador de alianzas más equilibradas entre ambas partes.

El secretario del Tesoro indicó que los países sujetos a nuevos aranceles no deberían tomar represalias, justo como lo hizo China con imposición recíproca de aranceles a EU, y que deberían entender que "los niveles [arancelarios] que se pusieron el pasado miércoles son un tope máximo y, si no se toman represalias, no se llega al máximo" .

Bessent aseguró que la respuesta de los países que están dispuestos a negociar con Washington la nueva relación comercial ha sido "abrumadora" .

"El mayor infractor en el sistema global de comercio es China y es el único país que ha escalado [la guerra comercial]", indicó Bessent.

