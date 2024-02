Acercándonos a las elecciones

Debemos lograr en la próxima elección, que puede ser la más importante de nuestra historia y la última en democracia, llevar a la máxima investidura de nuestra nación que es la Presidencia, a una persona capacitada, inteligente, que entienda nuestra idiosincrasia y los cambios del mundo moderno, que esté dispuesta a sanar las heridas abiertas y vuelva a unir a los mexicanos para sentirnos orgullosos de ser mexicanos y de nuestro hermoso país.

La candidata Xóchitl Gálvez nos está demostrando que podemos tener esperanzas, en su discurso en Washington, que no tiene desperdicio, con valentía denunció lo que ha sido el Gobierno de la 4T, encabezado por López, autócrata y remedo de dictador.

Por otro lado, tenemos a Claudia Sheinbaum, que promete la continuidad de la 4T, ¿de verdad queremos eso?, aparte de que es una mujer sin carisma, hemos visto que es una marioneta de López, y quedará exhibida ahora que empiece la campaña y los debates. Con la 4T estamos viendo la destrucción de la democracia que tanto nos costó construir.

Xóchitl en Washington fue a exponer con valentía la realidad y la verdadera cara actual de México, demostrando que es una persona que conoce nuestro país, que tiene lo necesario para ser presidenta, que pretende tratar de arreglar todo lo mal que se ha hecho en este sexenio y que es una persona que quiere hacer un gobierno de coalición, rodeándose de los mexicanos más capaces, que la apoyen en su desempeño, una persona inteligente que acepta rodearse de personas con la capacidad suficiente y amor a nuestro país, que le ayuden con su cometido.

En su visita a los Estados Unidos y España, nos está demostrando que dará la cara al mundo, no como López que se refugia en su palacio, demostrando su desconocimiento del mundo actual. Entre lo que Xóchitl expuso en sus visitas, está la realidad del Gobierno de López, queriendo destruir los organismos autónomos y a quien no esté con él, como es el Poder judicial, que quiere hacerlo a su modo, pretendiendo que los ministros sean electos por el pueblo en las urnas, entre los que él proponga; lo que vemos que quiere en realidad es aprovecharse para consolidar su poder; dijo que las únicas agendas de López con Estados Unidos son dos, la migración, que el Gobierno ve sólo como un instrumento de chantaje para Estados Unidos, y el tráfico de fentanilo, que ve como problema de ese país por sus adicciones, y con esto lavándose las manos, pero tenemos muchos más temas a tratar y resolver de una manera positiva, los problemas que tenemos compartidos, no sólo limitarlos a estos dos, debemos tener la voluntad de construir una verdadera agenda bilateral sin dobles discursos.

Xóchitl señaló la inseguridad que existe en México, denunciando que el crimen organizado es el quinto empleador de nuestro país, y que un tercio del territorio ya está bajo su control, esto se debe a la fallida estrategia del “abrazos no balazos” que ha dejado crecer a la delincuencia.

Vemos la impunidad que existe, siendo el sexenio con más homicidios y desapariciones que hemos tenido, según la prensa con más de 30 mil muertes el año pasado, expresando Estados Unidos que Guerrero es tan peligroso como Afganistán y Siria, no debemos acostumbrarnos a vivir así; queremos un país en el que podamos salir y saber que regresaremos a nuestro hogar, salir a nuestras carreteras y que estas sean seguras, decirle a nuestros hijos y nietos que vivimos en un país precioso que debemos conocer y visitar, sin el riesgo de caer en manos de delincuentes, necesitamos una política efectiva contra la inseguridad.

En las próximas elecciones debemos votar con la razón y también asegurar las Cámaras, pues vemos que en estas no legislan los representantes de Morena, ya el único que legisla es el Presidente, por lo que debemos ver por el futuro de nuestro México.