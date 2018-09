AMLO y la mafia sin rostro

Según Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la secretaria Rosario Robles no es más que un chivo expiatorio de la mafia en el poder. No dice en qué se basa, pero, si una secretaria de Estado no es parte de la mafia del poder, sino uno de sus chivos expiatorios junto con los gobernadores corruptos y demás acusados por la prensa escandalosa, entonces ¿quién es la verdadera mafia en el poder?

La mafia en el poder de López Obrador no tiene rostro ni nombre, es etérea y se va acomodando y apareciendo según los intereses y la voluntad del Presidente electo. Sólo él puede decidir cómo, cuándo y dónde se manifiesta la mafia del poder, pero sobre todo, quién entra y quién sale de ese selecto grupo.

¿A quién protege López Obrador? ¿Por qué está tan seguro de la inocencia de Rosario? ¿Salva a la ex perredista por haber sido parte del grupo que gobernó en la Ciudad de México o estamos, tristemente, ante un nuevo pacto de impunidad para los miembros del gabinete?

Había muchas respuestas posibles a la pregunta que hicieron los reporteros (llamarles “corazoncito” no era una opción, por supuesto). Una de ellas, la más sensata y sencilla, era simplemente decir que esperaba que la justicia hiciera su trabajo. Lo dijo hasta el final, cuando ya estaba metido en problemas. Al tomar postura y decir que Rosario es sólo un chivo expiatorio, uno más de los escándalos de la prensa, López Obrador asumió una posición política.

Mal augurio que AMLO considere un desvío de 700 millones de pesos como un escándalo más y que desacredite no sólo a la prensa, cuya naturaleza es ser incómoda al poder, sino una investigación de la Auditoría Superior de la Federación.

Una pregunta final: cuando López Obrador tome el poder, ¿seguirá existiendo la mafia en el poder, se convertirá en una mafia sin poder o habrá una nueva mafia en el poder? Ya no entendí nada.

(diego.petersen@informador.com.mx)