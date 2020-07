AMLO y Alfaro: no hay reconciliación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se encontraron el pasado jueves 16 de julio. Sin decirlo explícitamente, aceptaron que entre ellos hay diferencias profundas y una evidente confrontación. Pero el mandatario del país le pidió “dejar las banderas partidistas” y trabajar conjuntamente por la ciudadanía.

Alfaro Ramírez respondió afirmativamente. En apariencia, porque esas fueron las declaraciones de ambos ante las cámaras, acordaron terminar con la ruta de confrontaciones. De hecho, Alfaro Ramírez dijo del Presidente que es “un hombre de bien”, que no hará daño a Jalisco.

En un español llano, el presidente y el gobernador se reconciliaron. ¿Fue así? ¿Los gobernadores y el Presidente pueden estar, de hecho, enfrentados? Conviene detenerse un poco en esta historia y leer entre líneas el discurso de ambos personajes.

Lo primero a considerar es que el Presidente de la República tiene una agenda con varias prioridades, y entre éstas no figura Jalisco. Al menos no lo reflejan así los hechos.

A casi dos años de gobierno, el primer fruto real que aparentemente recogeremos los jaliscienses de la administración lopezobradorista es la Línea 3 del Tren Ligero. Miles de millones de pesos despilfarrados y tres años de retraso después, hay que agradecer que por fin se eche a andar este transporte masivo. Más de 220 mil personas se beneficiarán diariamente y será un aporte importante a la movilidad en la zona conurbada.

¿Además de eso, qué se puede considerar como aportación notoria? ¿Los programas sociales para adultos mayores, discapacitados y jóvenes? ¿La Guardia Nacional? La respuesta es afirmativa, pero con negativos.

Como ya se ha mencionado en entregas anteriores de Palestra 20, la figura del delegado del gobierno federal para programas sociales en los estados, es uno de los diseños con peores resultados en la Cuarta Transformación. En Jalisco, las personas de la tercera edad, los discapacitados y los jóvenes no han recibido al 100% el beneficio de estos programas, y la particular situación de la delegación, que tuvo primero a Carlos Lomelí Bolaños y actualmente a Armando Zazueta, es de una presencia irregular. Ni los programas sociales se transparentan, ni los beneficiarios tienen un servicio completo al menos para consultar dudas e irregularidades.

En cuanto a la Guardia Nacional, pues Jalisco está entre las entidades del país con mayor número de homicidios y la presencia de los elementos de este cuerpo de seguridad sigue en pendiente. Los que hay no bastan.

En cuanto al gobierno estatal, el gobernador Alfaro Ramírez asegura cada vez que tiene oportunidad que no le interesa competir por la presidencia en 2024. Pero los hechos dicen lo contrario: maneja una agenda nacional y destina recursos económicos millonarios para mantener y aumentar su presencia mediática.

Es evidente que el proyecto político de Movimiento Ciudadano cuestiona y critica abiertamente al gobierno federal en materias como seguridad, salud pública y distribución del presupuesto.

Mientras el gobernador Alfaro y el presidente López Obrador manifiestan su interés por coincidir y hablan de diferencias democráticas, los aliados más cercanos al mandatario estatal denuncian permanentemente a la administración presidencial.

En definitiva: no hubo reconciliación. No es viable. Las banderas partidistas no se guardarán y los conflictos ocurrirán un día sí y otro también.

Están cerca las elecciones del 2021.