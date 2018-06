AMLO: trozos de dignidad

Escribo este texto antes del tercer debate presidencial, celebrado anoche en Mérida. A menos que ocurra una revelación extraordinaria o un error garrafal de alguno de los aspirantes, todo indica que Andrés Manuel López Obrador será el vencedor de estas elecciones.

Resultó más que significativo que el mismo día del debate se publicara una encuesta patrocinada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y levantada por Berumen e Ipsos donde el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtiene 41.7 por ciento de intención del voto, por 21 por ciento que consiguió Ricardo Anaya, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En un lejano tercer lugar salió el abanderado priista José Antonio Meade, respaldado también por el Panal y PVEM.

Todo indica que esta vez López Obrador sí llegará a la Presidencia de la República, después del fraude y manipulación electoral de 2006 cuando una alianza de facto entre el PAN y el PRI le arrebató la elección para sentar en el poder al panista Felipe Calderón Hinojosa.

En 2012, López Obrador quedó más lejos del priista Enrique Peña Nieto, y tras esa derrota dio un giro político que parecía una empresa no sólo arriesgada sino imposible. Anunció su salida del PRD por desavenencias con la corriente dominante, Los Chuchos, y anunció la creación de su propia organización: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Seis años después, López Obrador no sólo va como puntero en la contienda por la presidencia, sino que las mismas encuestas indican que Morena se convertirá en partido mayoritario en México, superando con mucho al PAN y al PRI.

Desde antes de Morena, pero con más énfasis desde que fundó esta organización, López Obrador ha sostenido que su movimiento no es una vulgar lucha por el poder y en varias ocasiones ha sostenido que prefiere mantener principios que ir dejando “trozos de dignidad en el camino”.

La frase suena muy bien y resalta en medio de un ejercicio de la política regida por el pragmatismo, la Realpolitik, la falta de ideología, principios y convicciones.

Pero, ¿qué tan cierto es que el candidato de Morena se ha mantenido fiel a sus principios y ha mantenido íntegra su dignidad? En términos personales parece no haber duda de la honestidad del personaje que ha buscado en tres ocasiones la Presidencia de la República. Como él mismo lo sostiene, si no fuera así, ya lo habrían destrozado con filtraciones en los medios comerciales.

Pero lo que no puede sostenerse es que en su movimiento, en sus alianzas y en la conformación de la actual coalición electoral, se haya mantenido la congruencia y la dignidad. No de ahora. Por ejemplo, no tiene ninguna justificación ética mantener una alianza con un personaje como Manuel Bartlett, artífice del fraude electoral de 1988.

Pero la tanda de personajes que provienen del priismo, foxismo, panismo, cierta izquierda y ahora recientemente la derecha radical del PES, hace de la coalición en general y de Morena en particular un mazacote convertido en eficaz maquinaria para ganar votos, pero no será ninguna organización que se distinga por su congruencia y dignidad política. Muchos trozos de dignidad ha dejado López Obrador en el camino.