AMLO erosiona la democracia

El termómetro del ambiente político se ha ‘sobrecalentado’ después de las declaraciones de Lorenzo Cordova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de ordenar “descuartizar y destazar” al organismo y poner en riesgo la elección presidencial. La respuesta no vino de Don Adán, sino de Palacio Nacional, desde donde López Obrador replicó: “Quién pone en riesgo la elección son ellos, siempre. ¿No son ellos los que permitieron el relleno de urnas, la falsificación de actas?. ¿No son las autoridades electorales los que se roban los paquetes?. ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra de votos?. ¿Que no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían requisitos, por consigna, porque se los pidió el Presidente de ese entonces?. Que se vayan a engañar a otra parte?.

Sobre esta situación, Integralia Consultores (Análisis de Riesgo Político) a través de su director general Luis Carlos Ugalde -quien fungió como presidente (2003-2007) del entonces Instituto Federal Electoral (IFE)- el viernes pasado habló en un programa de Radio Fórmula e hizo referencia a cuales serian las consecuencias de continuar con el Plan B de la reforma electoral. “López Obrador se ha excedido, porque le quiere restar autoridad -al INE- y lo que hace es erosionar su imagen y su confianza. Además, pone en riesgo de que no tenga su capacidad al 100 por ciento. El gobierno le quiere cortar los pies, y si el INE no camina bien, no puede garantizar una elección. Es tóxica, regresiva y puede hacer mucho daño”.

El expresidente del IFE dice que ya vivió esta ‘película’. “Yo estuve en el 2006 y ya me sé esta historia de memoria”. Recordó como tres años antes de ese proceso político el PRD “estuvo cuestionando la autoridad” y que no confiaban en los consejeros. “Cuando no ganaron la elección, detonaron toda una guerra y culparon al IFE de un fraude. Hoy sucede algo semejante”. Agregó que hoy las circunstancias son diferentes, porque AMLO es presidente y puede que Morena retenga la presidencia, “pero si la pierden, culparan al INE, usando la misma táctica”.

Luis Carlos Ugalde hizo referencia que con esta narrativa, “están tratando de crear una imposición desde el gobierno. Veo un problema con efecto político por el ambiente que están creando. Para el presidente es necesario ganar 2024. Si él ya dijo que la joya es la cuarta transformación de la historia del país, que lo ve como una dimensión divina, ¿crees que un gobierno histórico como el dice que es el suyo, podría perder contra los conservadores corruptos?. Es un contrasentido. Para el presidente su punto de vista es emocional, psicológico,

político y moral. Por eso es importante -para él- ganar al costo que sea, porque si pierde, tratará de rescatar el resultado”.

El analista político dijo que López Obrador “no se ha convertido en un presidente todopoderoso, aunque su estilo tiende a eso, por su concepción de la política, su concepción del poder, su falta de valores democráticos, si creo que ha estado erosionando mucho las condiciones para que una democracia funcione, además que ha creado otros problemas como la polarización y no respetar a las instituciones”.

Los conceptos y conclusiones no son exclusivos del expresidente del IFE, otros sectores de la sociedad perciben el deterioro político y el desgaste social. Hoy en la Ciudad de México se dará a conocer un documento titulado ‘Un punto de partida’, que es firmado por políticos, empresarios, artistas e intelectuales, que es una iniciativa para cambiar “sin exclusiones ni rencores” el rumbo que lleva el país. Establece la propuesta que hoy se “construye con la mentira y la negación de los problemas”, creando un régimen unipersonal que somete a los ciudadanos. “La democracia está en riesgo”.

Son muchas las voces, las inconformidades y los desacuerdos. Y para no continuar con la riesgosa erosión de la democracia urge actuar y poner un alto.

Daniel Rodríguez

