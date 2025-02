A los mismos con lo mismo ¿da lo mismo?

El 14 de marzo, el Congreso de Jalisco deberá aprobar los cambios a la Constitución del Estado, la armonizarán con la General de la República luego de que el 16 de septiembre pasado entró en vigor la reforma al Poder Judicial que soñó Andrés Manuel López Obrador (los sueños de uno pueden ser la pesadilla de otros): la impuso manipulando a su mayoría en el Congreso de la Unión y la validó otra: el coro de congresos estatales, es tradición que no entiendan la letra y aun así la canten, para formar un eco que va a y viene de, la roca inconmovible del autoritarismo. Ese eco es la música preferida de las mujeres y los hombres que retozan gozosos en el cesarismo (a ver si vocablos diferentes algo ayudan): sus voces repetidas por doquier, el eco no como un fenómeno físico sino constatación ética, jurídica y política de lo bien que gobiernan, en este caso, para darnos un menguado Poder Judicial y un muy concentrado poder en el Ejecutivo nacional.

Ahora que nuestro Congreso (lo de “nuestro” es reminiscencia retórica de una república perdida), pero no divaguemos: ahora que el Congreso se prepara para la refriega de la que saldrá un nuevo ordenamiento para el actuar del Poder Judicial de esta pretendida Entidad libre, soberana y federada: ¿a las diputadas y diputados les interesa revitalizar la división de poderes? Que los tres se contrapesen para reducir los abusos y la concentración de poder, para que la justicia sea posible y accesible. En segundo plano, la reforma entregará nuevas normativas para el ingreso, promoción y permanencia de las personas juzgadoras en Jalisco (magistrados y jueces): ¿para los legisladores es importante que quienes aparezcan en las boletas de la elección judicial sean mujeres y hombres bien formados en el derecho, con experiencia, de probada integridad personal, capaces de someterse a exámenes, sortearlos y mostrar públicamente que dominan la materia del derecho para la que se postularon? ¿Se darán cuenta de que la confianza, que hoy no existe, la eficacia, ausente, y la transparencia, ahora ensueño, dependen de que las personas juzgadoras sepan su materia y tengan experiencia probada? Por último: ¿las diputadas y los diputados entienden que las cualidades resaltadas para magistradas y jueces, conocimiento, experiencia, capacidad, eficacia, independencia, autonomía dependen, fatalmente, de la buena calidad del paquete de modificaciones que insertarán en la Constitución del Estado? ¿O nos toparemos, el 14 de marzo, con que lo que motivará sus votos será volverse el eco que esperan en Palacio Nacional?

La probabilidad de que el eco sea el gran legislador, o de que no lo sea, está dada por el respeto que se tengan a sí mismos los diputados, a su intelecto y ética personales, y también será secuela de que asuman con responsabilidad lo que suelen desestimar: que representan, es su primer rol constitucional, la conveniencia de la gente urgida de justicia. Asimismo, ser o no ser vil reverberación estará condicionado por la actitud que tomen ante las iniciativas de reforma que pergeñaron los partidos políticos (protégenos, Señor), el mismo Poder Judicial (peor es nada) y el Ejecutivo (a ver si ahora sí), con todas o con ninguna tendrán que configurar una, para, como reza otra fórmula hueca, someterla al pleno. Al pleno de representantes del pueblo o al eco pleno, según Shakespeare: that is the question.

Aunque los poderes y los partidos no son, no tienen que ser la única fuente para la iniciativa definitoria. Un grupo se propuso, desde septiembre anterior, aportar a la reforma judicial en Jalisco, en orden alfabético: la Barra de Abogados (Jalisco), Coparmex (Jalisco), Fundación Konrad Adenauer, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (Jalisco), el Iteso, Jalisco Cómo Vamos, Juicio Justo, Tec de Monterrey (Guadalajara), la Univa, la Universidad Panamericana y, desde enero, con el concurso del coordinador para la armonización de la Reforma nombrado por el gobernador Pablo Lemus, Arturo Zamora. De la labor de más o menos treinta especialistas y de los foros organizados por las cuatro universidades, manó una propuesta de iniciativa que se entregará al gobernador, quien, si la valora adecuada, la incorporará a la que enviará al Congreso. El grupo busca abonar al debate y exhibir que más allá de las disputas entre facciones y de la codicia de la clase política, la sociedad tiene mucho que aportar, y al decir sociedad el grupo no se asume como su solo representante, es una muestra, nomás.

Colocados en este intríngulis, lo habitual es correrse a la estratósfera: que las y los ciudadanos participen, que alcen la voz, etc., invocaciones que no han bastado; la Constitución, las leyes y la justicia son un amasijo que personifica a los partidos y a sus dirigentes, a los políticos y sus pulsiones por el poder. Por esto debemos recordar al gobernador, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y a los diputados, que más de la mitad de la población está en pobreza y que muchas personas pasan hambre, ni hablar de que accedan a derechos (los pobres y los no pobres). Debemos recordarles también que otra porción importante de la sociedad vive al día y se asoma cotidianamente a la pobreza gracias a la hilera de malos gobiernos que hemos sufrido. Debemos recordarles que la injusticia que campea se debe a muchas, a muchos de los que los antecedieron, y que hoy queda en su libertad y en su ética sumarse a aquella ristra o comportarse demócratas y republicanos: que la reforma del 14 de marzo sea consecuencia de consultas no simuladas, que sea reflejo de la sensatez legal, ética y social de cada una, de cada uno en la función pública y de su compromiso con la justicia. ¿Será que ahora pensarán en la gente, en la justicia inexistente y en el decoro que ya es tiempo que los profesionales de la política muestren como un valor compartido, a despecho de las banderías? Cosa de no perderlos de vista, por no dejar.

