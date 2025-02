El apocalipsis por todos anunciado

Ante el anuncio de que ahí viene el lobo, se soltaron los exagerados: unos envueltos en el lábaro patrio se lanzan al vacío desde Chapultepec y los otros, como el yucateco Miranda, apoyando los despojos de los bienes que algunos vecinos del Norte quieren carrancearse y, mientras, la bola de tarugos que estamos en medio no sabemos si chiflar o hacernos bueyes contra la sabiduría.

A mí se me hace que la doctora Presidenta Claudita hizo bien en pedir calma y mente fría, porque si se hubiera puesto brava, le y nos hubieran roto, a ella la boquita y a nosotros el hocicote, porque el presidente del Norte es, como dicen de Gabino Barrera, que no entendía razones.

Nuestra Presidenta no creo que pudiera haber hecho nada más razonable que lo que hizo y que deberíamos hacer todos, incluso sabiendo que lo único que puedes hacer es decir que sí y que tu contraparte es la única respuesta que admite, y lo acababa de probar con un presidente sudamericano que se puso muy machito y después le andaba besando el occipucio.

Personalmente no tengo ninguna base para determinar si alguien es delincuente o no. Es más, no creo conocer a ninguno de ellos. Habré escuchado algunos nombres y, tal vez sea suerte, pero fuera de pequeños robos (y son pequeños porque no pueden ser grandes, ya que no tengo propiedades valiosas), pero fuera de eso, por fortuna, nunca se me han acercado, así que ni quiero que nos invadan, porque son muy gandallas, ya vieron con cuántos Estados nos despojaron. Además, tampoco me voy a lanzar al vacío envuelto en la bandera, porque me vería como Rotoplas colorido.

Así que no tenía mucho qué hacer la Presidenta, aparte de consentir lo que le pidieran y a su público decirles que el güero pelos de elote cuidará que no entren armas (perdón, me ganó la risa), cosa que nada más ella dijo, él de eso no dijo nada.

Estos fines dramáticos han evitado que nos enteremos de la boda real, en la cual Andy, hijo del señor ex presidente y de cuyo nombre no quiero acordarme, se casó a todo trapo en tierras mayas, pero no nos han informado ni de la boda ni de los regalos ni de nada. Por ejemplo, no sabemos si invitaron a la madrastra; ignoramos si el hermano vapeador asistió; no sabemos si el hermano padrotón -que por su menda se casó con una mujer rica y vive en Houston- asistió; no sabemos si el recién casado se fue en el Tren Maya o utilizó otro transporte. O sea, nos tienen esperando a lo menso noticias y, como no van a salir en el ¡Hola!, a la mejor habrá una revista que se llame ¡Quiubo!, que es un ¡Hola! muy mexicano.

Y, anuncio, entre mis adivinanzas, que a Claudita, con su idea de que no haya reelección ni nepotismo, no le van a hacer caso. Y también apuesto diez a uno a que no tientan a los parientes.