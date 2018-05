¿Y el VAR…?

De los tres penaltis que Luis Enrique Santander sancionó el miércoles en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria -dos para el América, uno para los Pumas- es posible que uno de ellos, el primero favorable a los “cremas”, se hubiera revocado si se hubiese cumplido el ofrecimiento de que el sistema de video arbitraje (VAR) que ya se aplica en varias Ligas del Primer Mundo, se estrenaría en México en la Liguilla en curso.

Si hay ocasiones en que un penalti discutible -o un gol invalidado por un fuera de lugar inexistente, o uno concedido en off-side aparente, o una expulsión decretada u omitida- resulta determinante en el resultado de un encuentro, no necesariamente sería el caso en el ejemplo señalado. El penalti sancionado por una mano totalmente circunstancial, completamente accidental, prácticamente inevitable de un defensor universitario en el área penal, injusto y todo, no fue decisivo en el encuentro… aunque nunca se sabrá qué hubiera sucedido de no haberse señalado.

*

Por la posición que Santander tenía en la cancha en el momento del lance, es posible que él no lo viera con la claridad necesaria para decretar la pena máxima. Es probable que la decisión, en buena medida, haya sido de su auxiliar, que mediante la tecnología de que se valen los silbantes pudo haberle comunicado que hubo mano… porque, en efecto, la hubo.

La revisión del lance -que probablemente será sistemática cuando el VAR entre en operación... aprovechando, por cierto, el tiempo que se dedica a las reclamaciones, hasta ahora estériles en la casi totalidad de los casos- permitiría a los árbitros tomar decisiones, quizá no más justas (decía un viejo y querido maestro de Derecho Civil, don Lorenzo Martínez Negrete, que “la justicia hay que buscarla en el Cielo, porque en la Tierra no existe”), pero sí, al menos, más meditadas, mejor pensadas; más aceptables, por tanto, para la generalidad de los observadores.

*

La aplicación del VAR, en otro aspecto, reducirá la posibilidad de que el árbitro deplore haber tomado una decisión que debió haber sido diferente…

Por ejemplo, en el caso del mismo Santander, gracias a que el VAR aún no aplica, se salvó de haber tenido que expulsar por juego violento, el sábado pasado en Pachuca, a Rafael Márquez, lo que hubiera sido una fea mancha en la fiesta de su despedida con el Atlas.