En la guerra y en el amor —como en la disputa de la sede de la Copa del Mundo—…, todo se vale.

*

Cuando parecía que la candidatura tripartita, de Estados Unidos, Canadá y México, por la sede del Mundial de 2026, flotaba como balsa en aceite, con ventajas considerables con respecto a la de Marruecos —que vendría a ser no precisamente el tercero en discordia, sino el quinto—, surgió intempestivamente un torpedo que, sin hundir la nave, la impactó en la línea de flotación: el reporte de Ergon (una empresa británica especializada en temas de negocios, derechos humanos y laborales) a la FIFA, en el sentido de que en los países que plantean la candidatura conjunta, hay “riesgos en materia de seguridad y protección a las garantías individuales (…) para quienes viajen para participar como jugadores, miembros del equipo, funcionarios o espectadores”.

Se puntualiza, en el caso concreto de México (que tendría como subsedes a México, Guadalajara y Monterrey), que periodistas y defensores de los derechos humanos, han sido objeto de “muestras significativas de amenazas verbales, físicas y violentas, incluyendo el asesinato, por sus actividades”. Se alude asimismo a que, según una encuesta de la ONU, “la mayoría de las mujeres, en la Ciudad de México, han experimentado algún tipo de violencia sexual (…), lo que plantea problemas en relación con la seguridad de las trabajadoras, espectadoras y aficionadas”, etc.

*

El diagnóstico se antoja desmesurado; tremendista…

Que haya habido amenazas, agresiones y aun asesinatos en contra de activistas y periodistas —como los hay también en contra de comerciantes, obreros y profesionistas—, no hace del ejercicio de ninguno de esos trabajos un oficio de riesgo. Las expresiones de “violencia sexual” (piropos ofensivos, acoso verbal o contacto físico no deseado), no parece haber desincentivado la afluencia de turistas y visitantes —mujeres, particularmente— hacia México. Hasta donde se sabe, aun en el entendido de las medidas de seguridad a las que deben suscribirse, las experiencias de quienes visitan México, tanto por los atractivos del país como por el comportamiento de la generalidad de los mexicanos, son más positivas que negativas.

*

Por lo demás, si los Mundiales de Futbol —o los Juegos Olímpicos, o lo que se quiera y mande— tuvieran que jugarse sólo en pretendidas sucursales del Paraíso, sería muy aburrido que se estuvieran alternando entre Finlandia y Noruega.

(...“¡Y Yucatán!”, acrecentó el paisano).