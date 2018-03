De encrucijada

Ya se ha dicho, desde que se anunció el programa de la duodécima fecha del Torneo de Clausura, que la misma sería “clave” en las perspectivas de Guadalajara y Atlas para el resto de la campaña…

Para las “Chivas”, porque su victoria de la semana pasada ante Lobos-BUAP hizo renacer entre sus devotos la esperanza de que pase de la lista de los llamados, que son muchos, a la de los escogidos, que ya son menos, para participar en el verdadero campeonato del que la fase clasificatoria es apenas el preámbulo.

Para los rojinegros, porque ganar en Veracruz ahuyentaría virtualmente de su entorno el fantasma del descenso por un buen rato: por el resto de esta temporada, porque Veracruz y Lobos se quedarían con los únicos boletos disponibles para bailar con la más fea; y por las dos siguientes, por la decisión que ya parece haberse tomado, de abolir por dos años el descenso.

Lo que no se ha dicho es que falta que “Tigres” y “Tiburones” se resignen, sumisos, a representar el papel de actores secundarios, de cómplices o de comparsas en esos proyectos.

*

Jilgueros y paniaguados del Guadalajara, como consta en actas, echaron a vuelo las campanas a raíz de la victoria de media semana sobre el Seattle Sounders, dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf. Como se trató del triunfo más retumbante de los rayados —por el marcador de 3-0, principalmente— en mucho tiempo, se llegó a la conclusión de que su anemia goleadora, que parecía crónica, es cosa del pasado, con la misma lógica del que sostenía categóricamente que “Los indios, en efecto, caminan en fila india…: yo una vez vi uno”.

Los “Tigres” no son el incoloro, inodoro e insípido Seattle Sounders. Gignac, lesionado, no alineará en este partido… pero será saludable evitar atragantarse de pastel antes de apagarle las velitas, porque puede darse por descontado, primero, que los universitarios no jugarán con diez; y segundo, que quien sustituya al francés no será precisamente un tullido.

*

Por lo que hace al Atlas, el mismo interés que tienen sus dirigentes, jugadores y simpatizantes por el triunfo, lo tienen, en la acera de enfrente, dirigentes, jugadores y simpatizantes del Veracruz. Y éste tiene mejores números que los rojinegros… Y, además, la ventaja de jugar en casa.

Moraleja del cuento: “Calma, pues…, y a lo mejor nos amanecemos”.