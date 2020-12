Iriarte, en una de sus fábulas, refiere que “Arando estaba el buey, y a cada trecho, / una cigarra, cantando le decía: / -¡Ay, qué surco tan torcido has hecho! / Pero él le respondió: -Señora mía, / si no estuviera lo demás derecho, / usted no conociera lo torcido”.

Viene a cuento lo anterior porque, sin que pueda calificarse de ejemplar o de perfecto, bien puede decirse que el manejo de la pandemia de COVID-19 en Jalisco ha sido mejor que en la mayoría de los estados del país. Prueba de ello, las cifras: mientras en la Ciudad y el Estado de México se han registrado, oficialmente, más de 400 mil contagios y más de 30 mil decesos, en Jalisco han ocurrido cerca de 50 mil contagios (la octava parte) y poco más de cinco mil decesos (la sexta parte). Las medidas dispuestas para restringir movimientos de personas y reducir contagios, se elogiaron o se criticaron en su oportunidad.

-II-

Bien. El caso es que ahora, al difundirse (EL INFORMADOR, XII-17-20, p. 1-A) que “Jalisco rompe otra vez récord de hospitalizados”, con cerca de mil personas internadas actualmente por esa causa, se ha comentado que el gobernador Enrique Alfaro perdió autoridad moral para imponer nuevas restricciones, como en las fases iniciales del problema o como el “botón de emergencia” aplicado cuando se disparó la cifra de contagios, porque se difundieron videos de su “escapada” a un restaurante donde consumió, según él mismo, tres rebanadas de pizza y dos whiskeys.

Ese sería el “surco torcido” del gobernador. Una ligereza de su parte, si se quiere; un pecadillo venial a su conciencia… Pero, considerando que los llamados a la responsabilidad individual de los ciudadanos han sido insuficientes; que miles de personas se han agolpado en la zona de San Juan de Dios -Javier Mina, Obregón y anexas- y muy probablemente lo seguirán haciendo hasta el jueves próximo; que muchas de esas personas utilizan el transporte público, donde el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia no pasan de ser buenas intenciones, el sentido común (“el menos común de todos los sentidos”, decía Jardiel Poncela) indica que sería recomendable un acto de autoridad para limitar y reducir esas movilizaciones… y que la autoridad civil está precisamente para eso.

-III-

El gobernador, después de todo, podría decir, como el buey de la fabulilla, “Que a mi amo sirvo bien, y él me perdona, / entre tantos aciertos, un descuido”.