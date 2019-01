- Sin respuestas

Todo tiene un límite. La paciencia de los ciudadanos ante el desabasto -o como prefiera denominarse- de gasolina, por lo consiguiente… Sin embargo, la paciencia también necesita alimentarse: recibir señales de que de algo está sirviendo ejercitarla; recibir señales de que quienes la solicitan, también están haciendo su parte.

-II-

Se informa, por ejemplo, que se pone en operación el ducto que puede traer de la refinería de Salamanca a la Zona Metropolitana de Guadalajara los volúmenes de gasolina necesarios, primero, para abatir los rezagos acumulados en las más de dos semanas transcurridas desde que comenzó esta crisis, y, segundo, para satisfacer las necesidades ordinarias de consumo del millón y medio de automóviles que se mueven en la mancha urbana (quince millones de litros de gasolina al día en promedio). Se informa, después, que el suministro se interrumpe porque se detectaron algunas fugas, correspondientes, probablemente, a tomas clandestinas. Más tarde se explica que la suspensión en la operación del ducto obedeció a que en Salamanca no había los caudales de combustible necesarios para satisfacer la demanda…

Se informa oficialmente, por otra parte, que el año pasado se detectaron mil 550 puntos de ordeña de gasolina en el estado de Jalisco; se incorpora el comparativo de que el año anterior sólo se tenía conocimiento de 530. No se informa, en cambio, qué medidas se han tomado no sólo para hacer el inventario de esos puntos, sino para combatir, de manera efectiva, esa práctica. Así como es factible detectar los puntos de venta de autopartes robadas o de artículos “pirata” de toda índole (zapatos, ropa, discos, películas…) -¿cuántos “operativos” no se han realizado en mercados o en refaccionarias para decomisar esos objetos?-, debe haber mecanismos eficaces para saber dónde y cómo se comercializa la gasolina robada, y principalmente para identificar a quienes se dedican a esa actividad a todas luces delictiva. Si los potenciales compradores de gasolina robada saben dónde está y quién la vende, ¿cómo se explica que, si se supone que hay una policía investigadora, las autoridades no lo sepan y no actúen en consecuencia?

-III-

La falta de respuestas es lo que molesta. La tibieza. La actitud paternalista. La incompetencia para perseguir el delito y sancionar a los delincuentes. La aparente conmiseración y la oferta generosa de beneficiar con “programas sociales”-igualmente paternalistas- a quienes, so pretexto de “la necesidad”, infringen la ley… A quienes roban. A quienes delinquen, para decirlo más claro.