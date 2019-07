- Protestas

Sin perjuicio de que “él tenga otros datos” y descalifique de un plumazo los publicados ayer, a un año de su victoria -legítima, indiscutible… y, además, aplastante- en las urnas, es un hecho que la aprobación ciudadana al ejercicio de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República sigue siendo notoriamente mayoritaria: si el 66% de los 820 encuestados por “El Financiero” aprueba su gestión y el 32% la reprueba, y si 62% de los mismos encuestados votaría por su continuidad y 32% lo haría por su renuncia de realizarse hoy la prometida consulta de revocación de mandato, señales de que, grosso modo, por cada mexicano que lo desaprueba, dos -valga el vocablo- lo palomean.

Claro: podrá decirse que no son las cifras definitivas de su mandato; que habrá que esperar cinco años para conocerlas; que probablemente los resultados de las elecciones federales de 2024 reflejen el juicio de la historia sobre la aún incipiente “cuarta transformación”… de la misma forma como las de hace un año fueron el plebiscito que (des)calificó al Gobierno de Enrique Peña Nieto.



-II-



Ahora bien: que se difundan esos datos y que a la mayoría de los ciudadanos les parezcan significativos, denota que, como debe ser en una democracia, el consenso mayoritario se acepta y se respeta. Lo cual, empero, no significa desconocer el derecho de las minorías no sólo a retratarse en las encuestas, sino, incluso, a manifestar públicamente su inconformidad y su reprobación.

Se dirá que dos mil manifestantes en la Ciudad de México (en la que residen 8.9 millones de personas; 21 millones si se considera toda la Zona Metropolitana del Valle de México) participantes en la marcha dominical en contra del Gobierno, “no pintan”. Pero también podrá decirse que no todos los inconformes salieron a las calles provistos de pancartas en que tildaban de “mentiroso” y “corrupto” al Presidente, ni corearon “¡A mano / alzada, / queremos que se vaya!” y consignas similares. Y que otro tanto sucedió en las marchas realizadas en Guadalajara -la víspera-, Morelia, Uruapan, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Chihuahua, Acapulco, Cuernavaca y San Luis Potosí.



-III-



Lo notable, lo plausible es que, a pesar de las cuchufletas y descalificaciones alentadas sistemáticamente por las cotidianas “mañaneras”, en este país aún se pueda disentir abiertamente en temas tan sensibles como el manejo de la salud, la seguridad, la educación, la economía y demás por parte del Gobierno… sin llegar a la violencia.