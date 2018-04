- Plazo fatal

La difusión, a través de todos los medios, del plazo perentorio –de 15 días, contados a partir del miércoles— que dio el gobernador Aristóteles Sandoval a la Fiscalía General del Estado para ofrecer resultados concretos con respecto a los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales que presumiblemente fueron detenidos por elementos policíacos en Tonalá hace dos semanas, activó un dispositivo social de cuenta regresiva…

-II-

Los entendidos en temas relacionados con los mecanismos de investigación de conductas delictivas y administración de la justicia, estarán al pendiente de los avances en las pesquisas que a partir de la denuncia de los hechos se suscitaron. Los simples observadores se limitarán a cruzar apuestas… ¿Habrá resultados…? ¿Tendrá esta historia el deseable final feliz…? ¿Aparecerán sanos y sanos los tres jóvenes desaparecidos…? ¿Serán tan eficaces los buenos investigadores de la Fiscalía a los que seguramente se encomendó el asunto, y los mejores que seguramente debieron incorporarse a partir del ultimátum del Gobernador, que, cumplido el plazo –o antes, de preferencia—, no sólo encuentren a los jóvenes sino ofrezcan a la opinión pública una hipótesis plausible acerca de lo sucedido…? ¿Tendrá este pastel, en cuanto sea ofrecido a la opinión pública, la cereza adicional de que, de haberse cometido delitos, no sólo se identifique a sus presuntos autores, sino se les entregue físicamente, convictos y confesos, listos para ser sometidos al proceso judicial correspondiente…?

¡Hagan juego, señores…!

-III-

En el caso –por demás deseable, reiterémoslo— de que esta historia tenga el desenlace apuntado, la opinión pública estaría en condiciones de plantearse, a continuación, otras interrogantes…

A saber: ¿por qué en este asunto decidió el Gobernador dar ese plazo perentorio a la Fiscalía, y no, en cambio, en todos los demás que se han denunciado sólo en lo que va de la actual administración…? Si la amenaza de “sacudir a la Fiscalía” si en 15 días no ofrecía resultados llega a ser eficaz, ¿por qué no aplica el mismo método, a continuación, en el caso de los tres italianos desaparecidos hace poco más de un mes en Tecalitlán, y prosigue en los de los miles de desaparecidos denunciados en Jalisco en los últimos años…?

Y (“ya encarrerado el ratón”), a la vista de los poderes mágicos de sus ultimátum, ¿por qué no emplaza con otros similares a sus colaboradores, para resolver en forma expedita carencias de la entidad (vivienda, salud, educación, transporte, contaminación ambiental, agua potable, deforestación…) que sería prolijo enumerar…?