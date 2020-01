A contrapelo del buen deseo de que se cumpla el estribillo que suena por doquier durante las fiestas decembrinas -“Noche de paz, noche de amor…”-, el espejo de la canija realidad se empeña en restregarnos en la cara algo muy diferente…



No hubo tregua. Durante los tradicionales 46 rosarios previos a la celebración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe; durante el novenario de “posadas” previo a la Navidad, y desde entonces hasta la convivencia familiar -o social- en que se partió la Rosca de Reyes y llegaron los juguetes para los niños, se mantuvo la constante de los “macabros hallazgos” en las secciones policíacas de periódicos y noticiarios.



-II-



A las noticias -que lo siguen siendo… aunque casi nunca incorporan ningún elemento novedoso- se sumaron, esta vez, el hallazgo de una nueva fosa clandestina en Tlajomulco de Zúñiga -en los arrabales de Guadalajara, pues- y la “numeralia” (dirían los elegantes) de los episodios similares documentados en todo el país en el curso de 2019.



En el primer caso, el hallazgo de “47 secciones anatómicas” -según refiere la más reciente edición dominical de “Milenio”-, (de donde se infiere que los autores de los crímenes no sólo asesinaron sino también descuartizaron a sus víctimas), en bolsas de plástico, “sepultadas de manera clandestina”, ocurrió en un predio bardeado, protegido con un portón de metal, cercano al lote en que el mes pasado se encontraron, igualmente fragmentados y precariamente sepultados, los restos de 50 personas.



En el segundo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, refirió que durante 2019 -un año que, también estuvo precedido de felicitaciones y buenos deseos- fueron exhumados mil 124 cadáveres, de un número indeterminado de fosas clandestinas en todo el país. Jalisco, por supuesto, aportó su cuota bochornosa a esa cifra: algo que se explica por ser una de las entidades más pobladas del país, y asiento de la segunda ciudad de la República… aunque ya no haga honor al mote que cargó orgullosamente durante generaciones: “Ciudad amable”.



-III-



Es inevitable, por más que resulte fastidioso, el colofón de la historia: lo peor de estos sucesos es la casi certeza que puede tener el ciudadano común, de que la mayoría de esos crímenes, por la ineptitud, insuficiencia e incapacidad de la autoridad para ir más allá de la identificación de las víctimas -y eso apenas en el 35% de los casos-, quedarán impunes.