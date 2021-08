- ¿“Motivaciones políticas”?

No llegó al extremo de decir que sería obligatorio el uso de estampitas como las que mostró en alguna de sus “mañaneras”, pero la versión encarnada de “el supremo Gobierno, que no se equivoca nunca” -que dijera Pito Pérez- en este bendito país, anunció urbi et orbi, rotundo y categórico, el pasado 24 de julio en Boca del Río, Veracruz, que todos los estudiantes del país -poco más de 30 millones, según cifras oficiales- volverían a clases presenciales a finales de este agosto, “llueva, truene o relampaguee”.

Hubo, empero, felizmente, voces discordantes... y sensatas.



-II-



El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, por ejemplo, declaró (“Milenio”, 4/08/21) que dicha casa de estudios “retomará estas actividades con cautela, y solo hasta que se cumplan tres semanas consecutivas en semáforo epidemiológico verde, pues por el momento (actualmente la Ciudad de México está el fase naranja) no hay las condiciones sanitarias para hacerlo”.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), a su vez, anunció que “Se prevé que el regreso a las aulas (en agosto) se realice bajo un esquema en línea, que se instituyó por contingencia, a uno híbrido, que permita de forma escalonada la transición de las actividades en las instalaciones politécnicas, para paulatinamente alcanzar de nuevo el modo presencial, siempre observando el semáforo de riesgo epidemiológico por Covid-19”.

La Universidad de Guadalajara (UdeG), en tanto, anunció que “el regreso a clases programado para este 10 de agosto (el martes próximo), será 100% virtual, y se mantendrá así hasta el 15 de septiembre o incluso después en caso de que se considere procedente (...). Es una medida (que) nos permite mantener nuestro compromiso con la salud de nuestra comunidad y de la sociedad jalisciense”. La sustenta en que “en estudiantes de preparatoria y universidad se presentan el 36.8% de los casos totales de COVID-19. Esto significa que el 95% de las y los alumnos de la Universidad de Guadalajara están en el rango de edad donde se están dando un amplio número de contagios”. De paso, subraya que su decisión coincide con “las universidades públicas más importantes de México (como la UNAM y el IPN, precisamente), que han privilegiado proteger la salud de sus estudiantes (...) mientras avanza el proceso de vacunación y se aplican otras estrategias para contener la pandemia”.

-III-

Más claro, más sensato, más lógico, más plausible, más responsable; menos contaminado por “motivaciones políticas”, imposible... Duélale a quien le duela.

jagelias@gmail.com