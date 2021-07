Conformes, pues, con que “la experiencia no es lo que a uno le pasa, sino lo que uno hace con lo que le pasa -aforismo acuñado por Arturo “Cuyo” Hernández, doctorado en filosofía por la Universidad Libre de la Vida-, no solo se explica: se justifica plenamente la decisión, anunciada el lunes por el gobernador Enrique Alfaro, de cancelar nuevamente las Fiestas de Octubre, “La Llevada” de la imagen de la Virgen de Zapopan a su santuario el 12 de octubre, “El Grito” del 15 de septiembre y el desfile del 16, por tratarse de eventos que de ordinario congregan multitudes de miles y hasta millones de personas.



-II-



Las tradiciones son importantes, desde luego. Además, puesto que se trata de actividades lícitas, respetables por tanto, la decisión de suspenderlas una vez más no constituye una arbitrariedad, un abuso de autoridad ni nada que se le parezca. Al contrario: si la vida y la salud de las personas constituyen el valor principal de todas las sociedades, seguramente la población entenderá que la resolución citada, lamentable y todo, es pertinente y es plausible por cuanto obedece, a todas luces, a una causa de fuerza mayor.

Aunque ha habido avances en la vacunación contra el COVID-19 y aunque la ocupación hospitalaria en la entidad es relativamente baja -no obstante el repunte de los contagios en las últimas semanas-, por lo que a corto y mediano plazo, al decir de los entendidos en cuestiones sanitarias, no se vislumbra el riesgo de colapso, es probable que aun los más recalcitrantes asistentes a los palenques, los fieles más devotos de “la venerada imagen” y los más furibundos patrioteros -dicho esto último en el mejor de los sentidos- concuerden en que la autoridad ha hecho lo pertinente al anteponer la salud a la fiesta, y aplaudan la decisión de tomar medidas -valga el tópico- “dolorosas pero necesarias”.



-III-



Dicho lo cual, queda el espacio suficiente para retomar la aseveración del secretario de Marina, Rafael Ojeda, en “la mañanera” del lunes en Veracruz, en el sentido de que “México carece de servidores públicos honestos”.

Por tratarse de una generalización (con toda seguridad debe haber, por contadas que sean, honrosas excepciones a esa regla), la frase es discutible... aunque, en todo caso, probablemente esté más cerca de la verdad que otra generalización -¿quién no la ha escuchado?-, frecuentemente proclamada en el mismo foro: la de que en este país “ya no hay corrupción”.

