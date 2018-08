- “El Muchacho”

Se publicó en días pasados, en un diario de circulación nacional, una notilla que seguramente motivó la curiosidad de varios lectores; a algunos, incluso, debió causarles cierta inquietud: “López Obrador -decía la nota- no durará seis años en la Presidencia”…

¿Negro presagio…? ¿Clarividencia fatalista…? ¿Augurio sombrío…?

Tras las obligadas líneas de “suspenso”, cual debe de ser en toda novela policiaca y aun en la versión “bonsái” de la misma que nos ocupa, se aclaraba el punto: López Obrador (“que no panda el cúnico”) no durará seis años en el ejercicio de la encomienda que el pueblo le otorgó en las recientes elecciones, porque, conforme a la tradición, tomará posesión el próximo primero de diciembre; empero, a raíz de las reformas hechas a la Constitución, por estimarse que transcurría demasiado tiempo -cinco meses- entre las elecciones y la toma de posesión de los gobernantes electos, se decidió que el Presidente de la República, a partir de 2014, asuma su cargo el primero de octubre. López Obrador, por tanto, según la nota, no gobernará seis años… sino cinco años y diez meses solamente.

-II-



Eso, en teoría. En la práctica, los ciudadanos mexicanos están siendo testigos, en el presente, de la versión acentuada de un fenómeno que no constituye, por lo demás, ninguna novedad en la política nacional…

En los tiempos de la “dictadura perfecta” -según la ya clásica definición de Vargas Llosa- del PRI, el ocaso del gobernante aún en ejercicio no comenzaba al declararse Presidente Electo al que sería su sucesor, ni el auge de este último comenzaba al publicarse el resultado de la elección. El portento comenzaba, gradualmente, desde el “destape” de “el bueno” por parte del partido del que se daba por descontado que arrasaría en unas elecciones que, no obstante la buena fe -¿o sería más exacto decir “la ingenuidad”…?- del ciudadano común, no pasaban de ser una grotesca y multitudinaria mascarada.

-III-

En el caso actual, el apogeo de López Obrador -cada vez más protagónico, cada vez más Presidente- comenzó, abruptamente, en el momento mismo en que el candidato priista, José Antonio Meade, reconoció su victoria, poco más de dos horas después del cierre oficial de las casillas. Y el ocaso de Enrique Peña Nieto -cada vez más eclipsado, cada vez menos Presidente-, para entonces, ya era un hecho consumado.

Más allá de las formalidades legales, pues, el nombre de “El Muchacho”, en esta película, cambió desde el anochecer del primero de julio.