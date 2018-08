- “Contar los muertos…”

Queda claro: si en varias fincas de Guadalajara y anexas se han encontrado treinta y tantos cadáveres clandestinamente sepultados en las últimas semanas, y los avances de las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron tales hechos han sido prácticamente nulas, señal -en palabras del gobernador de Jalisco- de que los cárteles de la delincuencia organizada libran “una batalla de baja intensidad”: algo que -vale suponer- no debería dar motivo (como dijo el pariente) “para que panda el cúnico”. Malo -preocupante, entonces sí- cuando en el sitio y en el momento menos pensado se desaten balaceras generalizadas, con muertos por decenas en cada evento, como si se estuvieran filmando películas de James Bond o de gánsteres en el Chicago de los años veinte.

-II-

Si, conforme al concepto tradicional, el Derecho Penal sigue siendo “la rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad que tienen por objeto la conservación del orden social mediante el puntual esclarecimiento de los primeros, la oportuna aplicación de las segundas y la acertada implementación de las terceras”, es evidente que el cacareado Estado de Derecho, en nuestro medio, es una falacia; un buen deseo, en el mejor de los casos.

Sostienen los personeros de “el supremo Gobierno, que no se equivoca nunca” -Pito Pérez dixit-, que “hay avances en las investigaciones”… pero que “para no entorpecerlas, se guardan en sigilo”. Ocasionalmente, en los casos que alcanzan una notoriedad mediática extraordinaria -los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán, los tres estudiantes del CAAV asesinados en Tonalá…- se consignan, en efecto, algunos mínimos avances: la ocasional detención de algunas personas involucradas en los mismos. En la gran mayoría de los casos, los avances no van mucho más allá de la identificación de las víctimas.

-III-

No se pretende que la protección de las autoridades a la población implica que se asigne un policía a la custodia de cada ciudadano. Pero si las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses consignan (EL INFORMADOR, VIII-9-18) que entre el 1 de marzo de 2013 y hasta ayer fueron practicadas 26 mil 382 autopsias en esa instancia, equivalentes a 13 diarias en ese lapso, sin que haya otros tantos procesos en curso ni muchísimo menos otras tantas sentencias emitidas, señal de que las autoridades, en esa materia, se limitan a hacer lo que decían El Tenorio y Don Luis: “Contar los muertos… matar es”.