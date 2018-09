Puesto que uno de sus ingredientes esenciales es la actualidad, todas las noticias -por retumbantes que lleguen a ser en un momento determinado- tienen fecha de caducidad… La de “el tráiler de la muerte”, por ejemplo, ya debe estar dando sus últimos estertores. De hecho, las autoridades aplicaron el pasado fin de semana uno de los métodos más probadamente eficaces para acelerar la caducidad de la noticia: “echarle tierra”, como los gatos. Es decir, hacer lo que supuestamente, según los protocolos establecidos por la ley, no debería hacerse en estos casos: sepultar a los pobres muertos -centenares de muertos- que no conseguían descansar en paz.

-II-

La noticia ya sirvió, entre otras cosas, para que el Presidente electo López Obrador, gastara parte de lo que le queda del capital de credibilidad obtenido en las elecciones del primero de julio, en dar, en juicio por demás sumario, con el culpable de la barbaridad de que se habló in extenso durante toda la semana: el ex Presidente Calderón… Le faltó aclarar qué se supone que debió haber hecho Calderón -o qué hubiera hecho el mismo López Obrador si, según él, no le hubieran “robado” las elecciones de hace doce años- con respecto al narcotráfico. ¿Ignorarlo…? ¿Lavarse las manos…? ¿Fingir demencia…? ¿Aplicar el método de “ni los veo ni los oigo; por lo tanto, no existen”…?

Más allá de la manía del susodicho, de reivindicar, a la menor provocación, su condición de víctima inveterada de “la mafia en el poder”, lo medular del asunto no estriba en que vayan a encontrar, por fin, la paz de los sepulcros los cientos de cadáveres que anduvieron, para mal, en boca de (literalmente) todo el mundo durante más de una semana. Lo más grave del caso estriba en que ni la inmolación de chivos expiatorios -los funcionarios públicos cesados- ni el dinero público invertido en ataúdes, gavetas, criptas y sueldos de nuevos funcionarios, hará que disminuya la ola de violencia que parece haberse institucionalizado…, y, como un milagro no suceda, según todos los indicios, llegó para quedarse.

-III-

Dentro de algunos meses, cuando algún curioso reportero resucite el asunto, probablemente encuentre que algunos de los más de 400 cadáveres de “El Tráiler de la Muerte” fueron identificados. Lo más probable, empero, es que casi todos los crímenes que hay detrás sigan impunes… y que la media diaria de muertes violentas en la otrora “Ciudad Amable” y sus alrededores, se mantenga.